Đoković posle povratka na vrh: Veruj u sebe svakog dana

BEOGRAD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković, nakon što se posle dve godine vratio na sam vrh ATP liste, poručio je da je neophodna vera u sebe svakog dana.

Đoković je na Tviteru nalogu postavio svoju sliku iz detinjstva, doba kada je pričao da bi voleo da postane prvi teniser sveta.

„Veruj u sebe. Svakog dana“, jasan je bio Đoković.

Srpski as vratio se na prvo mesto posle odustajanja povređenog Španca Rafaela Nadala sa Mastersa u Parizu, gde Đoković danas igra treće kolo protiv Damira Džumhura iz BiH.

Koliki je podvig napravio najbolje govori to da je Novak do pre samo pet i po meseci zauzimao 22. poziciju, a potom je osvojio trofeje na dva gren slema Vimbldonu i US Openu, kao i na Mastersima u Sinsinatiju i Šangaju.

(Tanjug)