Đoković se umalo rasplakao u programu uživo zbog jednog snimka

Novak Đoković je trijumfom nad Danilom Medvedevim sa 4:6, 6:3, 6:3 stigao do šeste titule u Parizu i 37. mastersa u karijeri. Nakon toga je bio posebno emotivan, a kada je video snimak zagrljaja sa decom na trenutak je zastao. Morao je da smiri emocije.

Đoković je upravo govorio o deci, kada je prvi put video snimak zagrljaja i poljubaca na kraju susreta.

Ta scena obišla je planetu, ali je sam Đoković prvi put video u programu uživo.

"Medvedev is such a different player from Nadal and Federer so it takes adjustments and it takes time." 😊 – @DjokerNole @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/rNlZXWRDlG — Tennis Channel (@TennisChannel) November 7, 2021

Najpre je sve imalo uobičajeni ton.

„Veoma je posebno, blagosloven sam što sam imao tu priliku. Zapravo to je jedan od najvećih razloga zbog kojih sam nastavio da igram, uvek sam sanjao da moja deca budu na tribinama. Da budu dovoljno stari…“

Onda je Đoković za trenutak zastao i prekinuo svoj govor. Počeo je da priča o sceni kada ljubi Stefana i Taru.

„O Bože, pogledaj to, to je život, o tome se radi! Podeliti trenutke sa najdražima, oni su moje najveće blago, zaista sam prepun divnih emocija pošto su bili uz mene. To mi donosi sreću i ljubav“, rekao je emotivni Đoković.

Po prvi put su Stefan i Tara odgledali čitav susret Đokovića. Iako su i ranije bili na tribinama po prvi put su izdržali od početka do kraja.

„To je bilo jako posebno za mene. Zaista imam sreće zbog toga. Iskreno, to je jedan od najvećih razloga što još igram. Oduvek sam sanjao da će deca biti uz mene na tribinama, da će biti dovoljno odrasli“, rekao je Novak.

Đoković je govorio i o svom rivalu Danilu Medvedevu. Bio je ovo njihov 10. duel, što je bilo dovoljno da ga Đoković prvi put nazove rivalstvom, a to je i dalje retka privilegija za druge igrače.

„Ovo postaje veliko rivalstvo. Igrali smo tri finala ove godine, sva tri meča su bila sjajna, guramo se do granice maksimuma, to osećam protiv Nadala i Federera. Medvedev je drugačiji od njih, potrebno je vremena da vidim šta mi je potrebno da ga pobedim. Posvećen je sportu, vidim koliko je posvećen tome. Danil, Zverev, Cicipas, Tim… To su najveća imena našeg sporta u budućnosti. Nas trojica smo i dalje tu, ali moraće da preuzmu, pitanje je trenutka. Biće to u narednih 15-20 godina ha ha, šalim se naravno. Sada već oni osvajaju grend slemove, a mi ćemo učiniti sve da potrajemo još“, završio je optimistično Đoković.

