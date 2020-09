Docić: Kako je izgledalo, dobro je prošlo

BEOGRAD – Kako je izgledalo, dobro je prošlo, kaže kapiten fudbalera Čukaričkog Marko Docić, nakon što je ustanovljeno da će zbog povrede protiv Crvene zvezde pauzirati između četiri i šest nedelja.

„Naravno, to su prve prognoze posle magnetne rezonance, čeka se mišljenje još nekoliko lekara, pa da ne prejudiciramo. Za sada, izgleda je da pukao unutrašnji ligament, napukla je i tibija, hrskavica je prilično oštećena, to je sve zabrinjavajuće. Ohrabrujuće je da ne moram „pod nož“, u tom slučaju procenjena je pauza od četiri do šest nedelja“, objasnio je Docić za klupski sajt.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.