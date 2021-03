Federer je najveći gubitnik – ikada! (foto)

Rodžer Federer, švajcarski teniser i osvajač 20 Grend slem trofeja, najveći je gubitnik u okviru „velike trojke“ po broju poraza nakon izgubljene meč lopte.

Nakon skoro 400 dana van tenisa zbog povreda i operacija, Švajcarac je poražen u drugom kolu turnira u Dohi od Nikoloza Basilašvilija sa 2:1 u setovima.

Federer je u ovom duelu nakon dobrog starta imao meč loptu u desetom gemu trećeg seta, ali je Basilašvili iskoristio psihološki momenat kod protivnika, uzeo brejk u narednom gemu i potom meč priveo kraju u svoju korist.

Istovremeno, ovo je Rodžerov 23. meč u karijeri koji je izgubio nakon što je imao pobedu u svojim rukama.

Dodatno, čak 25 odsto poraza koje je imao Švajcarac od 2017. godine usledili su nakon što je propustio meč loptu.

Iako se Federer može pohvaliti sa 20 Gren slem titula, ovaj pokazatelj ga u odnosu na „veliku trojku“ stavlja na neslavno prvo mesto.

'Awkward' (Morgado quote): Federer's worst habit is back

"~25% of RF's losses since the start of 2017 have come from MP up – 7/27"

His 'RECORD' of 23 matches wasting a MP is terrible compared to fellow GOAT contenders Djokovic (three) and Nadal (eight).

