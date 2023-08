Fifa suspendovala Rubijalesa na 90 dana dok traje istraga o nedoličnom ponašanju

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) suspendovala je danas na 90 dana predsednika Fudbalskog saveza Španije Luisa Rubijalesa, dok traje istraga o njegovom nedoličnom ponašanju tokom i posle finala Svetskog prvenstva za fudbalerke.

Fifa je navela da je Rubijales sklonjen sa svih dužnosti na 90 dana „dok traje disciplinski postupak“ koji je protiv njega pokrenut u četvrtak.

Rubijales je u petak na hitnoj sednici Skupštine Fudbalskog saveza Španije odbio da podnese ostavku i pored poziva da to učini i oštrih kritika javnosti i španske vlade, udruženja fudbalera i klubova, nakon što je na pobedničkom postolju u usta poljubio špansku reprezentativku Dženi Ermoso, po osvajanju šampionske titule u Sidneju.

Španija je u nedelju 20. avgusta u finalu Svetskog prvenstva u Australiji i na Novom Zelandu pobedila Englesku sa 1:0 i prvi put u istoriji osvojila titulu svetskog šampiona u ženskoj konkurenciji.

Uz brojne fudbalske zvaničnike i članove španske kraljevske porodice Rubijales je pozdravio fudbalerke na pobedničkom postolju. On je u prisustvu 16-godišnje princeze Sofije, uhvatio za lice i poljubio u usta reprezentativku Španije Dženi Ermoso. Posle toga zagrlio je još neke fudbalerke, ali i kraljicu Letisiju.

Rubijales se dan kasnije izvinio i rekao da je pogrešio. On je rekao da je to bio poljubac „dva prijatelja koji nešto slave“, a da su oni koji to vide drugačije „idioti i glupi ljudi“.

Ermoso je posle utakmice rekla da joj se taj gest nije dopao, a u petak je odbacila tvrdnje Rubijalesa da je poljubac bio uzajaman i uz saglasnost i da je tokom zagraljaja podigla predsednika Saveza.

Takođe, 46-godišnji predsednik Saveza je kritikovan i zbog nedoličnog ponašanja u svečanoj loži po završetku utakmice. On je u prisustvu kraljice Španije i predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina skakao pokazujući kažiprstima ka terenu, a zatim se na kratko desnom rukom uhvatio za međunožje.

Fifa nije navela vremenski okvir za donošenje odluke Discplinske komisije, koja može da izrekne kazne u rasponu od upozorenja i novčanih kazni, do suspenzija iz sporta.

Svetska kuća fudbala odlučila se na suspenziju nakon što je Fudbalski savez Španije zapretio pravnim postupkom protiv Ermoso, koja je odbacila verziju događaja koju je izneo Rubijales.

Tokom suspenzije Rubijales ne sme da radi u fudbalu niti da ima kontakt sa drugim fudbalskim zvaničnicima.

Disciplinski sudija Horhe Palasio danas je intervenisao „kako bi zaštitio osnovna prava Ermoso i integritet disciplinskog postupka“, navela je Fifa.

On je zatražio od Rubijalesa da se „uzdrži lično ili preko trećih lica od kontaktiranja ili pokušaja kontaktiranja fudbalerke Dženifer Ermoso ili njenog bliskog okruženja“.

Palasio je kolumbijski advokat i bivši član ustavnog suda koji se bavio zaštitom prava žena.

Evropska fudbalska unija (Uefa), čiji je Rubijales potpredsednik, još se nije oglasila.

(Beta)

