Filipović: Piksi ima neku magiju, Portugalci nas se plaše

BEOGRAD – Piksi ima neku magiju u sebi, on je pravo oličenje lidera. I kao igrač bio je lider na terenu i van terena i sad kao trener i selektor opet pokazuje tu vrlinu koja je jako važna, pogotovo kad radiš u reprezentaciji, izjavio je nekadašnji fudbaler i ugledni trener Zoran Filipović.

Filipović kao trener u Savezu sarađuje sa Piksijem, sarađivao je sa njim i dok je bio igrač, a posebno je bio uključen u pripremi istorijske pobede protiv Portugala u Lisabonu, s obzirom na dugo igračko i trenersko iskustvo u toj zemlji.

„Kada si selektor i kratko vreme si sa igračima jako je važno da se napravi simbioza tima, a u isto vreme i disciplina. On je uspeo da svojim iskustvom i harizmom napravi fenomenalan ambijent gde svi igrači daju maksimum, gde se osećaju prijatno kad dođu u zemlju, u karantin. Među njima postoji hemija i to je pola puta do uspeha“, rekao je Filipović Tanjugu.

Upravo u presudnim utakmicama u kvalifikacijama za Mundijal i sada u Ligi nacija videlo na terenu da igrači svoje individuelne kvalitete podređuju timu, da trče i znaju svoje zadatke, dodao je Filipović.

„Sve to je uticalo je da sada ponovo ljubitelji fudbala uživaju da gledaju reprezentaciju, što je jako važno, jer se taj kult reprezentacije koji smo mi ovde s vremena na vreme imali, polako vraća“.

Naravno, sada su i očekivanja veća, svi jedva čekaju Mundijal u Kataru, porasli su apetiti, što je prema Filipovićevim rečima i normalno posle ovih uspeha.

„Takav smo mi narod da očekujemo više, ne daj Bože da se desi nešto negativno, ali sa ovakvim ambijentom, ovom kampanjom koju sada imamo, trebalo bi očekivati neki uspeh. Jako je važno da prođemo grupu, uz Brazil, koji je svakako najveći favorit, ali ima još dosta vremena. Bitno je da idemo pravim putem. Nadam se da ćemo uspeti da napravimo nešto veliko, fudbal je čudna igra, mora da postoji i doza sreća, ali u ovom trenutku najvažnije je da prođemo grupu, a posle je sve moguće“

Srbija, odnosno Jugoslavija, poslednji put prošla je grupu na EURO 2000, kada je PIksi bio kapiten, a Filipović trener u stručnom štabu Vujadina Boškova.

„Tu nam je nedostajalo malo sreće, imali smo fenomenalne igrače, ali u fudbalu bez sreće nema uspeha. Piksi ima dosta iskustva, kao igrač, ali i kao trener, selektor, on je takva osoba da sasluša, da čuje druga mišljenja, saradnja postoji, fudbalska priča uvek postoji što je jako važno“.

Ukoliko Srbija prođe grupu u Kataru u osmini finala moguć je novi duel sa Portugalcima, a Filipović ističe da se nada takvom scenariju.

„Oni su na papiru uvek u prednosti, ali sad imaju loše iskustvo sa nama i oni se nas malo pribojavaju, imaju taj kompleks trenutno i bilo bi dobro da se susretnemo u Kataru, mi bismo sigiurno bili psihološki u prednosti“.

Prema njegovim mišljenju Brazil je favorit za osvajanje titule.

„Brazil ima klasne igrače, imaju kvantitet kvaliteta, oni su ispred Francuza, Nemaca, Engleza. Dobro je što sa njima otvaramo Mundijal, prva utakmica je uvek najteža i uvek se kreće malo sporije“, zaključio je čuveni golgeter Crvene zvezde i Benfike, koji je za reprezentaciju odigrao 13 utakmica i postigao dva gola.

(Tanjug)

