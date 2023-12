Fotografija Rafaela Nadala šokirala svet: Evo kako danas izgleda legendarni Španac

Legendarni španski teniser Rafael Nadal nije igrao na teniskim terenima od januara ove godine zbog borbe sa povredama. Poslednji turnir na kome je učestvovao bio je Australijan open, gde je u drugom kolu izgubio od Amerikanca Mekenzija.

Podvrgnut je operaciji, kasnije se oporavio, a zatim počeo da trenira punom parom za 2024. godinu. On je naveo da ne zna da li će biti konkurentan za vrh svetskog tenisa, ali će svakako pokušati da se vrati u staru formu.

Nadal je objavio čitav niz video snimaka o svom povratku, gde izgleda potpuno drugačije nego u ležernoj verziji u kojoj se fotografisao sa obožavateljjkom. Njegovi tamošnji fanovi jasno mogu da vide kako se Nadal bori sa nedostatkom kose, što je bio njegov zaštitni znak godinama na ATP turu.

Somebody needs to tell Rafael Nadal that it's time for the Andre Agassi treatment. pic.twitter.com/Nj0s4vyeRP

— Florian Ederer (@florianederer) December 8, 2023