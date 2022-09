Francuska posle produžetka bolja od Italije za polufinale EP

Košarkaška reprezentacija Francuske plasirala se danas u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu u Berlinu posle produžetka pobedila Italiju sa 93:85 (27:20, 11:11, 18:31, 21:15, 16:8).

Francusku je do pobede i plasmana u polufinale vodio Toma Ertel sa 20 poena i osam asistencija, poen manje je ubacio Rudi Gober uz 14 skokova, Evan Furnije je postigao 17, a Geršon Jabusele 13 poena.

U redovima Italije najefikasniji su bili Simone Fontekio i Marko Spisu koji su ubacili po 21 poen, dok je Luidji Datome utakmicu završio sa 12 poena.

Reprezentacija Francuske će se za plasman u finale Evropskog prvenstva boriti sa pobednikom poslednjeg četvrtfinala u kojem se kasnije večeras sastaju Slovenija i Poljska.

Francuska je tokom celog prvog poluvremena bila u vodjstvu, imala je u dva navrata i dvocifrenu prednost (27:17 i 33:22), baš kao i na početku treće deonice (43:33).

Italijani se, medjutim, nisu predavali i u finišu tog dela igre su, predvodjeni Datomeom i Nikom Manionom, stigli do preokreta i vodjstva (57:56). Pred poslednji odmor, Italijani su imali plus šest na svom kontu (62:56) i u poslednjih deset minuta su čuvali prednost sve do same završnice, odnosno do poslednjih pet sekundi utakmice.

Naime, Fontekio je 16 sekundi pre kraja pri vodjstvu Italije 77:75 promašio oba slobodna bacanja i tako propustio šansu da svom timu donese pobedu. Umesto toga, Ertel je pogodio na drugoj strani pet sekundi pre kraja i uveo meč u produžetak.

U dodatnih pet minuta bolje su se snašli košarkaši Francuske i sigurnom igrom i predvodjeni Ertelom izborili pobedu i plasman medju četiri najbolje ekipe na šampionatu Evrope.

U drugom polufinalu sastaće se Španija i Nemačka.

