Gatuzo: Karlo Anćeloti je najbolji trener na svetu

MADRID – Šef stručnog štaba Valensije Đenaro Gatuzo izjavio je danas da je Italijan Karlo Anćeloti najbolji fudbalski trener na svetu, prenosi španski „As“.

Gatuzo (44) je Valensiju u junu ove godine, a pre toga je vodio Napoli, Milan, Pizu, Ofi, Palermo i Sion.

„Karlo Anćeloti uvek zna kako da uđe u glave igrača. Čini se da je jednostavno, ali nije. Kada razgovaram sa igračem od 20 godina, ne moram da razmišljam o svojoj karijeri ili o tome šta sam radio. Moram da smislim kako da mu uđem u glavu. U poslednje tri godine postao sam dosta bolji. Međutim, morate da znate koga imate pred sobom. Imam sina i ćerku i s njima razgovaram na drugačiji način. Isto je sa fudbalerima. Iz tog razloga, bez obzira na taktiku i ostale stvari, najbolji trener na svetu je Karlo Anćeloti. Neverojatno je kako je ušao u glave igrača iz četiri generacije“, tvrdi Gatuzo.

Trener Valensije se podsetio i svoje igračke karijere.

„Moj fudbalski stil se promenio sa 27,28 godina kada sam igrao za Milan protiv španskih klubova. Fudbal je sada potpuno drugačiji nego kada sam ja igrao. Jasno je da je bolje biti igrač nego trener. Nemaš život kada živiš fudbal, kao ja. Moram da zahvalim supruzi, ne znam zašto me još nije ostavila. Kada sam postao trener pozvao sam Anćelotija i pitao ga kako mu to uspeva, jer je meni mnogo teško. Počinjem s poslom u 8.30, a kući dolazim u 19 sati. I posle toga razmišljam o fudbalu. Moram da se promenim, jer nije dobro 18,19 sati razmišljati o fudbalu“, istakao je trener Valensije.

Gatuzo je naveo da izuzetno poštuje trenera Viljareala Kikea Setijena.

„Obožavao sam njegove treninge. Međutim, u mojoj glavi to nije bilo sasvim jasno, hteo sam to dobro da razumem. Po završetku igračke karijere postao sam trener. Bio sam i trener Pize, koja je bila bez vlasnika i u katastrofalnom stanju. Onda sam preuzeo mladi tim Milana, gde mi je nedostajala izgradnja igre. Nisam došao da bih vodio prvi tim. Moja priča kao trenera je drugačija. Bio sam svetski šampion, osvojio Ligu šampiona. Ali to nije dovoljno da budeš trener. Krenuo sam od nule. Volim da živim utakmicu, da razgovaram sa sudijama, igračima. Na treningu sam dobar, a kasnije snimke analiziram i po peti sati“, zaključio je Gatuzo.

(Tanjug)

