Gonzales: Nadal se više žali nego povređene devojčice

MADRID – Legendarni španski atletičar, Hoze Luis Gonzales, uporedio je danas sunarodnika, tenisera Rafaela Nadala, sa devojčicama jer konstantno govori o svojim povredama, ali ga one ne sprečavaju da osvaja trofeje.

Gonzales je bio dvostruki vicešampion sveta i višestruki prvak Evrope na 1.500 metara.

„Ne slažem se sa Rafaelom Nadalom da toliko govori o svojim povredama. Pogrešno je toliko o tome govoriti u javnosti jer to može da se razume kao da glumi žrtvu. Ako odlučiš da odeš na takmičenje, to znači da si u poziciji to da uradiš. Ako prihvatiš izazov, onda si ga prihvatio, i ne bi trebalo da govoriš o fizičkim problemima. Ima devojčica u ritmičkoj gimnastici koje imaju više fizičkih problema od Nadala, ali ne govore o tome toliko“, poručio je Gonzales u intervjuu za španski dnevni list ABC.

Nadal je nedavno, uprkos velikim problemima sa stopalom, osvojio 14. trofej na Rolan Garosu i ukupno 22. grend slem u karijeril čime je pobegao Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru koji imaju po 20.

Nadal je u utorak odradio prvi trening na travi, ali tvrdi da još ne zna da li će igrati na Vimbldonu, koji počinjen 27. juna.

(Tanjug)

