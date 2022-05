Gvardiola: Mi smo legende

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je posle današnjeg osvajanja šampionske titule u Premijer ligi da je njegova ekipa posebna i da će zbog dobrih rezultata biti upamćena.

„Trenutak kada smo postigli gol je sve promenio. Nismo igrali u normalnim okolnostima, ali morate da to podnesete. Gundogan je najbolji trkač kojeg imamo, igrali smo po bokovima i bio nam je potreban igrač sa osećajem za tempo u šesnaestercu, a on je najbolji. Mi smo legende. Kada osvojite Premijer ligu četiri puta u pet sezona, to je zato što su ovi momci toliko, toliko posebni. Bićemo upamćeni“, rekao je Gvardiola za Skaj.

Siti je danas odbranio šampionsku titulu u Premijer ligi, pošto je posle preokreta pobedio Aston Vilu sa 3:2, u utakmici poslednjeg 38. kola. Ekipa iz Birmingema vodila je sa 2:0, ali je Siti ulaskom Ilkaja Gundogana u 69. minutu zaigrao bolje i preokrenuo.

Gundogan je u 76. minutu postigao prvi gol za Siti, a dva minuta kasnije izjednačio je Rodri. Pobedu za titulu Sitiju je doneo Gundogan pogotkom u 81. minutu.

To je četvrta titula za Gvardiolu u engleskom klubu, a šesta titula za Siti u poslednjih 11 sezona.

„Prva titula došla je uz veliku bodovnu prednost, onda protiv Brajtona, pa smo jednu osvojili bez navijača, a sada uz njih, to je najbolje“, dodao je španski trener.

On je pohvalio Liverpul, koji se do kraja borio za titulu sa Sitijem i sezonu završio sa bodom zaostatka.

„Veličina našeg dostignuća definisana je veličinom vašeg rivala. Nikada nisam video tim kakav je Liverpul. Znam da im je teško, ali šaljem im ogromne čestitke. Pomogli su nam da budemo bolji. Danas je posebno i to što se obeležava peta godišnjica napada u areni u Mančesteru, kada su ubijene 22 osobe. Ovo je za njihove porodice. Danas je poseban dan“, naveo je Gvardiola.

Gvardiola je osvojio 10 titula u 13 sezona kao trener Barselone, Bajerna iz Minhena i Mančester sitija.

„Sečekajte sledeću sezonu, imaćemo mogućnost pet izmena i videćete koliki sam genije“, rekao je Gvardiola.

(Beta)

