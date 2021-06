Haos na utakmici, Jokićeva braća htela da ulete na teren (video)

Nikola Jokić isključen je sa meča Denvera i Finiksa, a o reakciji njegove braće Nemanje i Strahinje bruji sportska javnost širom sveta.

Nezadovoljni odlukom sudije,. oni su ustali i počeli glasno da negoduju, a izgledalo je kao da će u jednom trenutku upasti na teren, ali ih je obezbeđenje sprečilo u tome.

Jokic’s brothers were ready to give DBook the Serbian classic pic.twitter.com/Y4tw5R6Brh

— Barstool Denver (@bsdenverdylan) June 15, 2021