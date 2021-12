Jokić razbio Atlantu, pa odmarao gledajući Denverovo „novo oružje“ (video)

Košarkaši Denvera ubedljivo su savladali Atlantu uz novu odličnu partiju Nikole Jokića –133:115. Srpski as na parketu je proveo samo 26 minuta i nedostajale su mu tri asistencije za novi tripl-dabl učinak. Istakao se i mladi Bons Hajlend koji ima 21 godinu i zabeležio je rekord karijere sa 24 poena.

