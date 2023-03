Juste: U kontaktu smo sa Mesijem

BARSELONA – Potpredsednik FK Barselona Rafa Juste izjavio je da je rukovodstvo kluba u kontaktu sa Lionelom Mesijem i pregovara o njegovom povratku, prenosi Mocartsport.

„Učestvovao sam u pregovorima koji nažalosti nisu završeni uspešno. Progoni me to što Leo nije mogao da nastavi karijeru u našem klubu. Kad pomenemo La Masiju i fudbalsku školu, pričamo o Mesiju. Naravno da bih voleo da se on vrati. Zbog svega što predstavlja na sportskom, društvenom i ekonomskom polju za naš klub. Da, u kontaktu smo sa njim”, izjavio je Juste.

Osvrnuo se potpredsednik Barselone na finansijske poteškoće njegovog kluba.

„Ostala su nam dva meseca u kojima imamo mnogo posla. Pogotovo sportski sektor sa Alemanijem i Krojfom. Moramo da prvom čoveku lige Havijeru Tebasu predstavimo naš plan izvodljivosti. Tek onda, ako se steknu uslovi jer je Leo igrač Pari Sen Žermena, možemo da izložimo neke opcije za njegov povratak. Ali zasad ne želimo da se mešamo u svakodnevnicu Pari Sen Žermena. Znate svi za te razgovore. Predsednik je pričao sa Leovim ocem i oni imaju dobar odnos. Ali još nemamo plan za napad. Ako se desi, desiće se zato što je sudbina tako odlučila”, zaključio je Juste.

