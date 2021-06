Lalatović: Naš cilj će biti povratak u Evropu

NIŠ – Već smo pokazali da smo dobitna kombinacija i naš cilj će biti plasman među četiri najbolje ekipe u Superligi i povratak u Evropu, rekao je Nenad Lalatović, koji je danas zvanično predstavljen kao novi-stari trener fudbalera Radničkog iz Niša.

Lalatović se vratio na mesto uspeha, pošto je u sezoni 2018/2019 sa Nišiljama bio vicešampion Srbije.

„Sa velikim zadovoljstvom se vraćam u klub u kojem sam proveo prelepih godinu dana. Nisam se mnogo razmišljao kada sam dobio ponudu od rukovodstva kluba na čelu sa Ivicom Tončevom i Draganom Markovićem Markonijem. Mi smo već pokazali da smo dobitna kombinacija i dogovorili smo se bukvalno za pet minuta“, rekao je Lalatović za klupski sajt nakon prestavljanja.

Za Radnički i njegove navijače sam se mnogo vezao i veoma mi je drago što sam opet ovde, istakao je Lalatović.

„Ovo je veliki klub, Niš je sjajan grad za život i jedva čekam da ponovo počnemo da pišemo istoriju. Radnički više nikada ne sme da dozvoli sebi da bude u poziciji u kojoj je bio u prošloj sezoni, kada je do poslednjeg minuta strepeo za opstanak u ligi. To mora da ostane iza nas, a isped nas je jedna ozbiljan rad i povratak na staze uspeha. Naš cilj će biti plasman među četiri najbolje ekipe u Superligi i povratak u Evropu. Za to će nam trebati mnogo rada i odricanja, ali i minimum sedam-osam novih igrača. Kvalitet tih igrača će zavisiti od budžeta kluba, ali nemam bojazan po tom pitanju, jer smo se ja i Ivica Tončev lako dogovarali oko pojačanja i ranije“, rekao je Lalatović.

Sef stručnog štaba Radničkog danas je prozvao fudbalere, koji su potom odradili prvi trening na stadionu Čair.

Na prozivci su se od prvotimaca iz prošle sezone pojavili Nikola Aksentijević, Nikola Stanković, Nikola Stevanović, Ognjen Bjeličić, Petar Ristić, Filip Kasalica, Kristijan Živković i Petar Ćirković, a pored njih trenirali su i mladi igrači Radničkog.

„Čeka nas mnogo posla ovde, pošto u roku od 30 dana treba da formiramo tim i da ga pripremimo za početak sezone. Što se tiče fudbalera iz prošle sezone, ja bih želeo da ostanu Nenad Gavrić, Dušan Pantelić i Aleksandar Kovačević. Njima su ugovori istekli, ali tek treba da pregovaramo i nadam se da ćemo uspeti da ih zadržimo ovde. Što se ostalih potencijalnih novajlija tiče, moram da im poručim da je Radnički finansijski potpuno stabilan klub i da ovde neće imati nikakvih problema sa te strane. Tako je bio u mom prvom mandatu, a tako je i sada. Ja ću biti taj koji će im garantovati da će im svi uslovi biti ispunjeni“.

Prednost rada u Radničkom je i taj što ja za svoj rad odgovoram isključivo Ivici Tončevu, za razliku od Vojvodine, gde nisam znao ko mi je šef i sa kim treba da pričam, naveo je Lalatović.

„Potencijalnim pojačanjima mogu da kažem i da slobodno pogledaju šta smo svi mi ovde u Radničkom uradili u onoj vicešampionskoj sezoni. U Radničkom neće moći da se desi situaciji kao u Vojvodini da im jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine Siniša Saničanin ode u Partizan bez dinara obeštećenja“, kazao je Lalatović.

Harizmatični stručnjak otrkio je detalje priprema, kao i ime prvog novajlije.

„Prvi igrač koji će nas pojačati je Vukadin Vukadinović, koji nastupa na krilnim pozicijama. On je bio moja lična želja“, rekao je Lalatović.

„Što se tiče priprema, do 26. juna smo u Nišu, a potom odlazimo u slovenačke Terme Čatež, gde ćemo boraviti 15 dana i odigrati pet kontrolnih utakmica. Iskreno se nadam da ćemo do tada imati na okupu tim kakav želimo. Moji trenizni su zahtevni i zato je veoma bitno da se što pre kompletiramo“, zaključio je Lalatović.

(Tanjug)

