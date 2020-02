Lampard: VAR uništava dušu

Trener fudbalera Čelsija Frenk Lampard rekao je da VAR uništava dušu navijačima i izrazio je negodovanje pojedinim sudijskim odlukama u porazu od Mančester junajteda.

„Pogledao sam to opet i VAR je tu baš za to, a oni nisu uradili dobar posao. Megvajer je trebalo da bude isključen, to je jasno, i to je očigledno promenilo tok utakmice“, rekao je Lampard britanskim medijima.

Čelsi je u ponedeljak uveče poražen na svom stadionu od Mančester junajteda sa 2:0 u Premijer ligi.

Lampardovom timu su poništena dva gola, čime je Čelsi postao tek druga ekipa kojoj se to desilo u engleskom prvenstvu, posle Šefilda protiv Brajtona u decembru.

Zvaničnik VAR-a Kris Kavanag takodje nije mislio da je Hari Megvajer zaslužio crveni karton zbog udaranja Mičija Batšuaija.

„Sudija u VAR sobi nije uradio dobar posao“, ocenio je Lampard.

Sam Megvajer je kazao da misli da je doneta ispravna odluka.

„Znam da sam ga uhvatio i osećao sam da će pasti na mene, a moja prirodna reakcija je bila da ispravim nogu kako bih ga zaustavio. To nije bio udarac i nije bila namera. Mislim da je odluka ispravna. Izvinio sam mu se i bilo je lepo što je sudija shvatio situaciju“, rekao je Megvajer.

Lampardu se nije dopala i odluka o poništenom golu Kurta Zume, zbog toga što je Sezar Aspilikueta gurnuo Brendona Vilijamsa.

„Aspilikueta je gurnut sa ledja“, naveo je Lampard.

Aspilikueta je naveo da je sudija pogrešio.

„Naravno, gurnuo sam Vilijamsa, ali sam i ja prethodno bio gurnut. Najmanje što možete da uradite jeste da pogledate snimak, traje 30 sekundi. Sudija na terenu treba da bude taj koji donosi odluke“, rekao je španski fudbaler.

Trener Junajteda Ole Gunar Solšer je izjavio da nije video prekršaj Freda nad Aspilikuetom.

Drugi poništeni gol Čelsija bio je zbog ofsajda Olivijea Žirua.

„VAR služi za to i odluka je odluka, makar se nama ne dopadala. Pomalo se uništava duša navijačima“, kazao je Lampard.

Mančester junajted je prvi put od sezone 1987/88. pobedio Čelsi u obe utakmice.

