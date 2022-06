Legende uz Borac iz Banjaluke u borbi za klupske prostorije

BANJALUKA – Legendarni asovi rukometnog kluba Borac iz Banjaluke Miro Bjelić, Goran Supar, Abas Arslanagić i Nebojša Golić podržali su klub u borbi za „klupske prostorije“ nakon spora koji je nastao zbog prodaje prostora u kojem se nalaze.

U pitanju je prostor koji je od 1987. godine vlasništvo Borca i od čijeg izdavanja se finansira omladinska škola.

„Da sam sada u Upravi kluba izveo bih navijače na ulicu. Petar Atlagić i ja smo to kupili i znam kako se sve odvijalo. Opština nam je dala pare. Čak sam ušao u verbalni sukob sa igračima, posebno Nebojšom Popovićem zašto kupujem nešto što će neko pokušati da otme. Nažalost, sada se ispostavilo da je bio u pravu… Niko ne može da kaže da to nije Borčevo, kako je došlo do ovoga stvarno nemam pojma i kave sad mućke rade ne znam“, izjavio je Bijelić, a preneo banjalučki portal „Sportnewsmagazin“.

Podršku je poslao i Goran Stupar, član generacija Borca 1991, koji trenutno živi u Nemačkoj.

„Dokle više? To je prvo što mi je palo na pamet kada sam čuo za ovaj slučaj. Znam koliko se ljudi u klubu bore da ga sačuvaju i uspevaju u tome, ali ime Borca nekima očigledno nije sveto“-

Još jedna legenda Abas Arslanagić konstatovao je da se u njegovo vreme to ne bi moglo desiti.

„Bilo je posle rata otimačine koliko hoćeš, a evo neki misle da mogu i danas. Borac je jedan od retkih klubova u kojem deca ne plaćaju članarinu, a te troškove pokriva izdavanjem ovog lokala“, rekao je Arslanagić.

Nebojša Golić istakao je da otkad zna za sebe i igra rukomet taj prostor pripada Borcu.

„Nije mi jasno kako se to sada promenilo, jer ako pogledamo unazad čak ne gledajući ni papire, kako je moguće da ga niko nije ranije prisvajao i izdavao pod kiriju? Nešto ne verujem da bi bilo ko tako olako sve ove godine prepustio ovako atraktivnu lokaciju Borcu da on prihoduje novac od izdavanja“, rekao je Golić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.