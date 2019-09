Likovanje hrvatskih medija posle debakla „orlova“

Srbija je ispala sa SP u košarci od Argentine. Španija je spustila „orlove“ na zemlju, a Argentina nas je potpuno šokirala i poslala u razigravanje, iako nas je ceo svet video u borbi za medalje.

Naše uspehe u Kini pratili su u Hrvatskoj, ali su neuspehu na kraju izgleda posvetili više prostora. Sa primesama likovanja.

„Dajte nam zlato. Pogledajte kakva je to Amerika. Evo, i FIBA kaže da smo prvi favoriti. Imamo plus hiljadu posle prve četiri utakmice. Nema veze s kim smo igrali, svi će tako proći. Svete, sklanjaj se. ’Spakujte jednu za poneti‘.Sale je Tito, Tesla, Miloš Obilić i Stiv Džobs u jednom. Nema tu poređenja sa trenerima, jer on je sfera više. Od trenera. Vođa, idol, menadžer, psiholog. Bolji od Dražena, ako niste znali, pa zato nije igrao za Jugu na kraju Juge. Dražen je bio ljubomoran na njega. A tek Jokić. Pa on je bolji, veći i jači od svih. Tako se barem govorilo, pisalo… Iako je debeo i nespreman. Pa poslednjih 15 minuta četvrtfinala nije mogao da diše“.

Ovako hrvatski „Jutarnji list“ počinje tekst o košarkašima Srbije posle poraza u četvrtfinalu Mundobasketa od Argentine, prenosi „Blic“. Novinar Tvrtko Puljić nastavlja:

„Sve to smo slušali poslednjih mesec i po dana. Ili poslednja dva-tri meseca, otkako su Amerikanci počeli da otkazuju reprezentaciji u serijama. I onda se dogodila Španija. Koja se uvek može dogoditi, jer to je ekipa napunjena klasom. I ekipa čiji se selektor spremio za Srbiju, a na suprotnoj klupi su se nadali da će samo istrčati, a sve ostalo će da se odradi samo od sebe. Nebeski narod i zemlja košarke, i tako to.

Pa je stigla Argentina. Koja nema takvu klasu, čiju moć drži fantastični profesionalac koji je u 40. godini. To više nije Skola kakav je bio. To je Džordž Kluni. On šarmira i sa sedim vlasima, iako nije frajer kakav je bio dok nije bilo sedih.

Da, tu je i Fakundo Kampaco. Na SP u Sevilji 2014. na tribinama je bilo dresova s brojem sedam gotovo isto kao onih sa Skolinim brojem. Ko je taj klinac?

— Pa on je čudo, videćete, potpisao je za Real.

Onda ga je Real prosledio u Mursiju. Pa se ovaj vratio u Real. I danas je svima jasno zašto je on čudo.

To čudo je napravilo nered na ‘piku’ sa teretnom Srbijom, podelio je 12 asistencija, onda su krenuli i drugi, Laprovitola je jednu loptu gurnuo kroz noge, da kroz noge Bjelice, na zicer Skoli.

Srbija nije mogla da se odbrani. Nije, jer je Đorđević poveo na SP šest igrača koji ne mogu da brane ‘pik’ igru. Ili im je to noćna mora. Jokić, Marjanović, Milutinov, Raduljica, Bjelica, Birčević. Poslednji je mogao da igra na ovom nivou kao što može prošlogodišnji šuter Cibone Igor Marić. Može da pogodi kad je sam. I šta još?

Možda je ‘pik’ mogao da brani Milutinov, ali je njega Đorđević uveo kad su kola opasno krenula nizbrdo.

Da, ako vam je poznata ovakva selekcija, ako ste jednom negde videli, onda moramo da se vratimo deset godina unazad. Na EP u Poljskoj, 2009. godine. Jasmin Repeša je tada vodio na EP Prkačina, Vujčića, Kasuna, Lončara, Nicevića i Banića, s time da je pik eventualno, tada, mogao da brani Banić. Bio je to debakl. Kao što je ovo debakl Srbije.

Serhio Ernandez je znao što može i što ima u svom arsenalu. Srce je tu neupitno, njega Argentinci imaju koliko žele. Kad mu je cela unutrašnja linija bila sa barem dva faula već nakon pet minuta igre, jer su Srbi samo spuštali pod koš, a Garino se naganjao Bogdanovića, onda je Argentinu izvukao protok lopte. Nakon pika, ako nije potvrđen centar, lopta je samo otišla na slabu stranu, a tamo je neko stajao sam. I trpao. Argentina je šutirala 9/16 za tri do poluvremena, spakovala je 54 poena. Imala je samo osam skokova, a Srbi 25. Nema veze.

Srbija je jedini put povela dva razlike u drugom delu kad je Gudurić ubacio trojku i kad je Ernandez odmarao Kampaca. Da ga odmori za završnu rapsodiju. Za trojke iz pika, asistenije za dušu. Bio je tu i Luis Skola, Skola koji je imao kud i kamo više snage u završnici od Nikole Jokića. Od kojega je, jer je bio nemoćan, odustao i Đorđević na kraju. I počeo je da se vadi, na kraju, kada je voz odlazio sa stanice sa nižom postavom, sa Simonovićem na četvorci. Ali, tu je nastao još veći haos, jer Srbija to do sada nije igrala. Kao što nije imala zonsku odbranu. Otići bez zone na SP, bez alternativne odbrane, još je jedan skandal. Posebno kad imaš teretne igrače koji ne mogu braniti pik igru.

Srbija je na SP bila — traktor. Argentinci su plakali. Srbi su plakali. Ove prve suze uvek biste poželeli. Ove druge su najgori horor“, zaključuje Tvrtko Puljić, novinar „Jutarnjeg lista“.