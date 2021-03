Marjanović: Želim da igram za Srbiju na OI u Tokiju

DALAS – Očekujem poziv selektora Igora Kokoškova da budem sa reprezentacijom ovog leta. Pokušaćemo da odigramo što bolje na Olimpijskim igrama, nadam se da ćemo napraviti dobar tim i stvoriti dobru energiju“, rekao je srpski košarkaš Boban Marjanović.

Centar NBA ligaša Dalasa u razgovoru za Tanjug istakao je da se u poslednje vreme nekoliko puta čuo sa Kokoškovom, da se raduje izazovu, kao i da veruje u siguran plasman na Igre na kvalifikacionom turniru u Beogradu.

„Mislim da imamo velike šanse da se kvalifikujemo. Taj turnir je težak, svaka utakmica donosi mnogo, a može da ti se desi da imaš najgori mogući šuterski dan i da izgubiš od bilo koga. Zato fokus mora da bude na svakoj utakmici“, ističe Marjanović.

A do tada sledi borba za plasman u plej-of sa Dalasom.

“ Zbog korone je sve nepredvidivo. Stvari su se menjale iz dana u dan, ne samo u našem, već u svim ostalim timovima. Ako ti neko u familiji dobije koronu, automatski ideš u karantin, bez obzira da li si pozitivan na testu ili ne. Ako neko u timu dobije virus, ista je situacija. Na početku sezone imali smo dosta problema, nekoliko igrača je dobilo virus. Imali smo manji fond igrača, ali to nije izgovor“,

Prema njegovim rečima uvek ima prostora da se igra bolje, ali za sada stvari idu po planu.

„Trenutno imamo težak raspored, na turneji smo po Istoku. Moramo da dobijemo par utakmica na gostovanjima, ne samo kako bismo poboljšali skor, već i gradili samopouzdanje. Važno je da se osećamo dobro u tome što radimo, ali i da znamo da zaplašimo protivnika. Mislim da smo sada na dobrom putu“.

Nepisano je pravilo da kad god dobije značajniju minutažu, Boban Marjanović ima zapažen učinak. Tako je bilo i u prethodnom duelu protiv Nju Orelansa. Maveriksi su doduše poraženi rezultatom 112:103, ali je srpski centar za 29 minuta na parketu zabeležio dabl-dabl učinak – 13 poena, 11 skokova i tri asistencije.

Na pitanje da li smatra da zaslužuje veću minutažu, Marjanović odgovara:

„Svi smo mi profesonalci i samo radimo svoj posao na najbolji mogući način. Osećam samopouzdanje, bez bilo kakve treme stupam na teren, tako da je to lepo iskustvo. Košarku igramo da bismo se osećali lepo i ja sam se zabvaljao na terernu. jedino je nedostajala pobeda. Ono što je potrebno zadržati je konstantnost u igri i u minutima na parketu. Zato treba biti zahvalan na svemu što dobiješ. Uvek može da se teži nečemu višem, ali sve što dobiješ treba da iskoristiš na najbolji mogući način“.

Neizostavna tema bio je sjajni Luka Dončić i saradnja sa njim.

„Volim da kažem da je Luka „Medžik“, sličan je Milošu Teodosiću. Budi otvoren samo na delić sekunde i možeš da očekuješ loptu u svom pravcu. Sve ekipe menjaju odbrane zbog njega, dešava se često da ga čuvaju i po trojica protivničkih igrača, ali on ipak pronalzi rešenje da postigne koš ili podeli dobar pas. On te neke sitnice u igri radi perfektno. Zaista ne znam kako u tome uspeva, ali svaki dan iznenadi. Ne samo protivnike, komentatore i ljude pored malih ekrana, već i mene koji sam s njim svaki dan“.

Marjanović je pokušao i da objasni šta je tajna uspeha Luke Dončića, koji sa samo 22 godine prosto čini čuda u NBA.

„Na treninzima on ne radi ništa drugačije od ostalih igrača, samo je drugačiji od nas. Jednostavno, on ima tu magiju u sebi. Zato ga i zovem „Medžik“. Luka je poseban, zaista je jedinstven. Nije stvar samo u tome što je sjajan igrač, nego što je i dobar čovek. Sve te osobine ga krase i čine ga još većim“.

„Luka je izvanredan momak i mnogo mi je pomogao kad sam stigao u Dalas. Sve što mi je bilo potrebno, od pronalaženja smeštaja, to toga gde su najboji restorani, a da ne govorimo o asistencijama na treninzima i utakmicama. Ljudi ga znaju kao košarkaša, ali ne znaju ga lično. Zato želim da naglasim da je izvanredna osoba“.

U svim ekipama u NBA ligi u kojima je igrao, Boban Marjanović bio je katalizator sjajne atmosfere. Ista situacija je i u Dalasu. Igrači Maveriksa se sjajno zabavljaju, a nije im strano da na zagrevanju zaigraju i srpsko kolo, o čemu je posvedočio i video snimak sa zagrevanja pred jednu utakmicu:.

„Dosta igrača iz Dalasa zna da igra kolo, kao i par ljudi iz stručnog štaba. Za užičko kolo znaju još iz mehura koji se prošle sezone igrao u Orlandu. Tamo smo imali nekoliko slobodnih dana, Luka i ja smo došli na ideju da pustimo užičko kolo i zaigramo. Ostali su nam se pridružili i naučili, a Dorijan Fini Smit zna da igra odlično“.

Da li je Nikola Jokić MVP NBA lige za sezonu 2020/21?

„Uvek sam na strani Jokića. Moj veliki prijatelj, pravi drug. Jako bih voleo da bude MVP i želim mu da to postane. Dečko pleše po terenu, svaki dan je novi tripl-dabl, to postaje kao normalno. U početku sam se svaki put radovao, vaaauuuu Jokić je ostvario tripl-dabl. Sada mi je to postalo kao normalna stvar, ne samo za mene već i za njega i ljude oko njega. Mogu samo da kažem bravo majstore i nastavi tako da igraš“.

Marjanović je sa oduševljenjem prokomentarisao i sve bolje partije još jednog srpskog košarkaša u NBA ligi, mladog Alekseja Pokuševskog u dresu Oklahome.

„Baš protiv nas je pre par nedelja imao odličnu utakmicu. Tad se vratio iz razvojne lige, stekao je tamo iskustvo, dobio igračko samopuzdanje. Imao je dobru ulogu, sećam se da je u tom meču pogodio jednu baš važnu trojku. Igra sve bolje i bolje, lepo se kreće i saigrači ga vole. Kad te tim voli onda ti je mnogo lakše“.

Marjanoviću pojavljivanje na filmskom platnu nije strano, već je igrao u domaćem filmu „Bićemo prvaci sveta“, i u američkom blokbasteru „Džon Vik 3 – Parabelum“.

„„Imam dosta iskustva na velikom plantu, osećam se opušteno pred kamerama. Da li će biti još nekih uloga, to još ne znam. I da ima, ne bih smeo da kažem. Očekujem nešto u budućnost, ali za sada pšt…“, u svom stilu je poručio Marjanović i potom se prisetio još jednog filma – „Lajanje na zvezde“. Sa jakim razlogom.

„Kad god sa suprugom šetam Beogradom, i kada prođemo pored zgrade Tanjuga, uvek joj kažem: Kako TANJUG javlja, ja te volim. I zamolim je da se tu slikamo. U telefonu imam i snimak kako izgovoram tu čuvenu repliku. Kad se spomene TANJUG, uvek me podseti na taj film, čast mi je što sam govorio za TANJUG“, zaključio je Marjanović.

(Tanjug)

