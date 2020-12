Masovna tuča MMA boraca tokom intervjua u oktagonu (video)

Tokom intervjua između Magomeda Ismailova i Vladimira Minejeva, na događaju koji je organizovala AMC organizacija pod nazivom „Veče vorbe – Zimski kup“, viđena je masovna tuča.

👊 Russian MMA fighters Magomed Ismailov and Vladimir Mineev start a MASS BRAWL at an event they weren't participating in pic.twitter.com/cn43DY4Tso

AMC je vodeća ruska MMA organizacija i u četvrtak uveče, tokom Zimskog kupa u Moskvi, održan je intervju između pomenutih ruskih MMA boraca koji je brzo eskalirao i pretvorio se u masovnu tuču.

Intervju je trebalo da najavi revanš između Ismailova i Minejeva, dvojice velikih ruskih boraca, međutim, došlo je do provokacija i temperamentni Rusi nisu mogli da se suzdrže.

Ismailova i Minejev borili su se u oktagonu pre dve godine kada je duel završen nerešenim rezultatom. Obojici je to jedini remi u karijerama.

Well they're certainly in the Christmas spirit over at AMC Fight Nights in Russia pic.twitter.com/gCWagXAFRs

— caposa (@Grabaka_Hitman) December 24, 2020