Meč karijere Nikole Jokića: Uz rekord i božićna čestitka na srpskom (video)

Nikola Jokić ostvario je rekord karijere postigavši 47 poena u pobedi Denvera nad Atlantom 123:115. Neverovatnu partiju srpski centar dopunio je sa osam skokova, pet asistencija i dve blokade.

Jokić je već u prvoj četvrtini najavio sjajno veče, postigavši 18 poena (tri trojke). Do kraja meča, srpski centar je ubacio 47 poena (16/25), osam puta je bio najviši u skoku, i uz pet asistencija i dve blokade ubedljivo poneo epitet najboljeg igrača na meču, prenosi RTS.

Za 37 minuta, koliko je proveo na terenu, nije imao nijednu izgubljenu loptu!

Prethodni rekord (41 poen) Jokić je ostvario u sezoni 2017/18, u pobedi svog tima 112:104 nad Bruklin netsima.

After the #Nuggets' 123-115 win over the #Hawks, Nikola Jokic exchanges a Serbian Merry Christmas with @chrisadempsey, then immediately proceeds to greet his Serbian fans. 🇷🇸#MileHighBasketball pic.twitter.com/rZVystORYE

— Joel Rush (@JoelRushNBA) January 7, 2020