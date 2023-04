Meloun: Ako ovako budemo igrali u plej-ofu, ispadamo u prvoj rundi

HJUSTON – Trener košarkaša Denvera Majk Meloun izjavio je, posle ubedljivog poraza u duelu sa Hjustonom, da njegova ekipa nije ozbiljno shvatila priliku da pobedom potvrdi prvo mestu na Zapadu NBA lige.

Ekipa Hjustona pobedila je na domaćem terenu košarkaše Denvera 124:103.

Džejlen Grin je za tim iz Teksasa zabeležio 32 poena, šest skokova i četiti asistencije, dok je u ekipi Denvera najefikasniji bio Majkl Porter sa 23 poena i sedam skokova.

Nikola Jokić je u ovom susretu ostvario dabl-dabl, pošto je ubacio 14 poena i uhvatio 10 skokova.

„Kada ne radimo svoj posao, postoji odgovornost. Govorim istinu i to što nas nazivam mekim nije nešto što govorim samo vama. Upravo sam to rekao našem timu i usudio sam se da me neko izazove i kaže da to nije istina. I niko nije. Zato što smo mi kao grupa večeras bili mekani. Ne kažem da smo mekani, ali večeras smo definitivno bili“, izjavio je Meloun novinarima.

Dodaje da njegova ekipa nije iskoristila priliku koja joj se ukazala.

„Imali smo priliku da potvrdimo prvo mesto i razgovarali smo o tome, prilika je bila na dohvat ruke. Definitivno nismo ozbiljno shvatili tu priliku, jer je način na koji smo igrali bio toliko neprihvatljiv. Ako ćemo tako da igramo, ispašćemo u prvoj rundi plej-ofa, i to lako“, zaključio je Meloun.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.