Milojević: Vojvodina nam ništa neće dati „na gotovo“

BEOGRAD – Rotirali smo određeni broj igrača, a koliko će to da bude u Novom Sadu, da li trojica, četvorica ili petorica, sve zavisi od nas, ali i od protivnika. Biće nekih promena, ali ne mnogo, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević.

Zvezda sutra od 18.55 gostuje Novosađanima u zaostalom meču petog kola Superlige.

„Ne razmišljamo o tome da li je Vojvodina u krizi, već idemo sa ciljem da odigramo našu utakmicu i da se podignemo na nivo na kom možemo da budemo i na kom smo bili u mnogim mečevima. To u kakvoj su formi, može da bude i plus i minus, jer smo prošle nedelje imali protivnika sa nizom pobeda, dok je sad drugačija situacija, ali dobro znamo kvalitet Vojvodine i u stručnom štabu i u igračkom kadru, tako da se više spremamo na to, nego što im pratimo formu“, izjavio je Milojević.

Zvezda će u Novom sadu igrati bez suspendovanog Marka Gobeljića, a Milojević je otkrio da je Aleksandar Dragović spreman.

„Znači nam što imamo niz od devet pobeda protiv Vojvodine u Novom Sadu, ali ništa ne dobijamo na gotovo. Sutra je nova utakmica u koju moramo da uđemo koncentrisano, fokusirano i sa elanom, a ako tako bude, rezultat ne bi trebalo da izostane“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

