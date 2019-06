„Moje poslednje veče“: Potresna poruka bivšeg fudbalera iz bolničke postelje (video)

Fernando Riksen, bivša fudbalska zvezda Glazgov Rendžersa, objavio je srceparajući snimak nakon šestogodišnje borbe s bolešću motoričkih neurona. Njemu je 2013. dijagnostifikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neurodegenerativni poremećaj u kome dolazi do propadanja nervnih ćelija mozga i kičmene moždine.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019