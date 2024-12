Morinjo: Trebalo je ranije da odem iz Rome

Portugalski trener Žoze Morinjo rekao je da je trebalo da napusti Romu i pre nego što je u januaru dobio otkaz u tom fudbalskom klubu i da bi želeo da se vrati da radi u Seriji A.

Morinjo je dobio otkaz u Romi sredinom januara, a nekoliko meseci kasnije potpisao je dvogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom.

Morinjo je u danas objavljenom intervjuu za Korijere delo Sport upitan da li žali zbog nečega.

„Zbog mnogih stvari, ako pričamo o utakmicama. U vezi ličnih odluka – ‘ne’ koje sam rekao (predsedniku Real Madrida) Florentinu (Peres). Rekao mi je: ‘Mo, ne idi sada, obavio si teži deo posla, sada počinje ono najbolje’. Znao sam da je istina, ali želeo sam da se vratim u Čelsi posle tri godine velikih izazova u Španiji. Onda događanja iz Budimpešte, ne zbrka sa sudijom Tejlorom, već to što nisam odmah otišao. Trebalo je da napustim Romu, nisam to uradio i to je bila greška“, rekao je on.

Morinjo je predvodio Romu do dva uzastopna finala evropskih takmičenja. U prvom je ekipa osvojila Ligu konferencija 2022. godine, a godinu dana kasnije izgubila je od Sevilje u finalu Lige Evropa. Morinjo je ostao posle toga u klubu, ali je otpušten šest meseci kasnije.

On je posle otkaza kupio ulaznice za prvu narednu utakmicu na Olimpiku, ali nije došao na stadion.

„Ne jednu, kupio sam četiri karte. Bio sam u hotelu sa pomoćnicima i rekli su mi da zaslužujem da se oprostim od navijača i da oni imaju želju da se oproste od mene. Razmišljao sam o tome, ali sam se plašio da bih mogao da budem optužen da uznemiravam nekoga, a ja ne radim takve stvari“, naveo je Morinjo.

On je dodao da voli trenerski posao.

„Volim fudbal i svoj posao. Ne želim da čekam idealnu priliku, savršeno mesto, a još manje da uzmem odmor. Znam da se to mnogima sviđa ili makar tako kažu. Došao sam u klub koji me je žarko želeo i to dokazao od prvog dana“, naveo je Morinjo o dolasku u Fenerbahče.

Morinjo je 2010. godine sa Interom osvojio triplu krunu, a rekao je da bi voleo da se vrati u Seriju A, kao i da jednoga dana predvodi reprezentaciju.

„Nisam više gledao Romu, ali sam gledao Inter. Želim da budem na Evropskom prvenstvu ili na Svetskom prvenstvu i da ujedinim zemlju oko ekipe, kao što sam to mnogo puta radio sa klubovima. Želim to da uradim za fudbal i ono što ovaj sport predstavlja. To bi bilo neverovatno“, rekao je Morinjo.

