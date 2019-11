N. Sad i „Vojvodina“ spremni za revanš meč s Rumunima

NOVI SAD – U odbojkaškom Novom Sadu sve je spremno za evropsku poslasticu, revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, u sredu, 13. novembra, koji, uz dobar rezultat, domaće vodi u treće kolo.

U prvom susretu u Rumuniji, Vojvodina je izgubila od Arkade Galaci sa 0:3, ali svi veruju da je to samo korak nazad, kao zalet za mnogo bolju partiju i veću energiju u maloj sali Spensa.

Tim povodom u klupskim prostorijama održana je i konferencija za novinare, na kojoj su svi istakli optimizam, ali su pozvali i navijače da im pomognu, te da zajedno dođu do cilja.

„Pre konferencije imali smo sednicu, koja je trajala više od sat i po. Detaljno smo prošli sve planove i jako je važno to da i dalje svi imamo jedinstven stav, a to je da verujemo u uspeh i da smo spremni za grupnu fazu Lige šampiona. Ne potcenjujemo protivnika, to je dobar tim, ali očekujemo pobedu. Pozivam Novosađane da napunimo malu salu Spensa, da time pružimo dodatnu energiju. Treba nam jako ta podrška. Očekujem i naše veterane, koji su i do sada znali da nas podrže, zatim naše mlađe igrače, polaznike akademije, sve ljude dobre volje i energije. Želim da kao tim, klub i grad pokažemo da nam je mesto u elitnom evropskom takmičenju“, istakao je predsednik kluba Dragoljub Zbiljić.

„Svestan sam dobro ko su igrači koji čine naš tim, ponosan sam na njih, znam kako rade, kakav imaju karakter i koliko žele uspeh. Ekipu ne čini skup pojedinaca, moramo biti tim, a ova generacija, koju predvodi Miloš Nikić, verujem da to jeste. Vredni su momci, imaju jak karakter i samo nam treba energija s tribina. Nije lako igračima, imaju veliki pritisak, ali su oni svesni ko su i spremni su za to“, rekao je Zbiljić.

Optimista uoči revanša protiv Rumuna je i sportski direktor Slobodan Boškan.

„Nismo odigrali kako možemo, verovatno i zato što nismo bili u mogućnosti da igramo sa takvim protivnikom. Imaju oni kvalitet, ali imamo i mi i siguran sam da ćemo pred našom publikom da pokažemo koliko zaista možemo. Treba da tokom cele utakmice nametnemo naš ritam, da odigramo čvrsto, odbojkaški kvalitetno. Biće teško, ali uz naše navijače verujem da možemo do pobede, a onda preko zlatnog seta i do sledećeg kruga“, poručio je Boškan.

Šef stručnog štaba Siniša Gavrančić svestan je da je pred igračima i stručnim štabom zaista važan duel:

„Ovo je jedna od od onih velikih mečeva. Posle negativnog rezultata u Rumuniji svi sa ogromnom željom očekujemo da pokažemo da možemo mnogo bolje, da u sjajnoj atmosferi od početka do kraja igramo borbeno i motivisano. Naravno, jednako je važno da budemo mirni i koncentrisani. Najvažnija je naša strana terena i to šta ćemo mi da pokažemo“.

Iskusni Miloš Nikić osvrnuo se na prvu utakmicu, rekavši da se njegov tim nije proslavio, ali da je izvukao pouke.

„Sigurno smo spremniji za revanš i verujem da će pred našom publikom biti sve drugačije, da pružiti mnogo bolju igru. Tako možemo do zlatnog seta, a onda i da se borimo za treći krug. Pozivam i ja publiku da dođe da nam pomognemo i da zajedno, kao odbojkaški grad idemo dalje“.

Vojvodini je u borbi za treće kolo najpre potrebna pobeda od 3:0, ili 3:1 i ukoliko to ostvari konačna odluka pašće u zlatnom setu.

Meč počinje u 17. 30.

Ulaz je besplatan, ali će svi posetioci, ljubitelji odbojke i navijači, imati prilike da umesto za kartu novac doniraju u humanitarne svrhe.

Na ulazu kod tribina, kao i na parteru biće postavljenje kutije za pomoć šestogodišnjem Kosti Petkoviću iz Veternika, koji boluje od leukemije, a novac mu je potreban za lečenje u Italiji.

Podaci o Kosti, bolesti, njegovom lečenju i akcijama za pšomoć mogu se naći na fejsbuk stranici „Sa Kostom do pobede“, uz brojeve žiro računa na koje može da se uplati novac za lečenje malisana.

(Tanjug)