Nezapamćena blamaža Hrvata, uspeli u Zadru da izgube i od Rumunije (video)

Nova blamaža Hrvata u kvalifikacijama za SP 2019. godine u Kini. Reprezentacija Hrvatske je u meču 3. kola grupe D senzacionalno poražena od selekcije Rumunije sa 58:56, prenose hrvatski sportski mediji.

Hrvatska je tako nanizala i treći poraz i ozbiljno joj visi plasman u dalji tok kvalifikacija za SP.

Emanuel Cate 🇷🇴 shwoing 💪 on both ends of the court! #FIBAWC #ThisIsMyHouse

📺 https://t.co/yB4gFvW05u pic.twitter.com/QL1qkDDD4W

— FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) February 23, 2018