Nezaustavljiv: Nikola Jokić srušio rekord NBA star 63 godine (video)

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić, bio je nezaustavljiv noćas u utakmici protiv Milvoki Baksa, a svojom fantastičnom igrom upisao se u istoriju NBA lige.

Nikola Jokic is really 6’10” and throwing behind the back passes like it’s nothing 😱 (via @Nuggets) pic.twitter.com/OHQcBPWPH9 — SLAM Magazine (@SLAMonline) February 16, 2018

Jokić je utakmicu završio sa neverovatnim učinkom od 30 poena, 15 skokova i 17 asistencija, uz 2 blokade, što ga čini jedinim NBA igračem kome je to pošlo za rukom od sezone 1973/73 (kada je počela da se prati statistika blokada).

Još neverovatniji podatak je da je to samo jedan od dva rekorda koji je Srbin uspeo da sruši prethodne večeri.

Jokić je, naime, tripl dabl skor, 16 poena i po 10 skokova i asistencija, postigao dva minuta pre kraja druge četvrtine, odnosno za samo 14 minuta i 33 sekundi.

Prethodni rekord od 17 minuta za tripl dabl postavio je Džim Taker i to davne 1955. godine.

Nikola Jokic just recorded the fastest triple-double in NBA history (14:33). Previous record was 17 minutes back in 1955 by Jim Tucker. — Justin Phan (@jphanned) February 16, 2018

Jokic is a monster! — C.J. Lawrence (@CJLawrenceEsq) February 16, 2018