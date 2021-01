Niko Novaka nije branio kao Španac

Pablo Karenjo Busta, španski teniser protiv koga je Novak Đoković doživeo neke od najtežih momenata u karijeri, poput diskvalifikacije sa Ju Es opena zbog toga što je nenamerno pogodio sudiju lopticom u glavu, brani prvog tenisera sveta.

Đoković je na žestokom udaru medija, pojedinih tenisera jer je pokušao da pomogne teniserima u Australiji koji su 14 dana u strogom karantinu.

Molbu Srbina odbile su vlasti u Australiji, a Nik Kirjos i Sten Vavrinka jedva su dočekali da prozovu prvog tenisera sveta.

Busti je jasno da je Đoković pokušao da pomogne igračima koji nemaju glas kakav on ima.

– Komentarima koje su delili igrači, prikupljao je informacije i poslao pismo sa nekoliko predloga. Možda je tu poruku trebalo da napiše ATP, koji bi trebalo da nas zastupa i malo više pomogne u ovakvim situacijama. Naknadne kritike uglavnom dolaze iz Australije i njene vlade – kazao je Busta i potkačio Rafaela Nadala i Rodžera Federera koji su u Savetu igrača u ATP, a ne oglašavaju se.

– Mnogi građani su uznemireni jer još nisu mogli da dođu do porodica zbog restriktivnih mera, ali taj problem nije naš. Mi ovde dolazimo da radimo jer je Teniska asocijacija Australije insistirala na tome da se održi ovaj turnir, minimum je traženje minimalnih uslova da dobro radimo svoj posao. Novak je tražio da ostali igrači imaju iste prilike za pripremu za turnir, to je nešto potpuno razumljivo, ne vidim to kao nešto skandalozno – rekao je Pablo Karenjo Busta.

