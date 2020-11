Nikola Lazetić: Tončev nas je ponižavao u Nišu

BEOGRAD – Uopšte me ne čudi ponašanje Ivice Tončeva i njegovo „vršljanje“ po fudbalskim stadionima u Srbiji, izjavio je nekadašnji reprezentativac Nikola Lazetić.

Tončev je nedavno na meču protiv Javora u Ivanjici brutalno vređao sudiju Srđana Jovanovića, FS S i predsednika Slavišu Kokezu, kao i delegata Zorana Trajanovskog.

Lazetić je u razgovoru za „Srpski telegraf“ otkrio da je, dok je bio sportski direktor Vojvodine, ikmao neprijatno iskustvo u Nišu.

„Na to što je uradio Tončev ne znam šta da kažem. Ja sam, kao sportski direktor Vojvodine, sa članovima uprave doživeo veliku neprijatnost u Nišu u šestom kolu Superlige prošle godine. Dočekali su nas vrlo neprijateljski, zabranili su nam da uđemo u ložu, vređali nas svih 90 minuta. Mi smo sa predsednikom kluba odlučili da pređemo na „istok“, kupimo karte i sedimo kao obični navijači da ne bi eskalirao neki sukob, koji je mogao da se dogodi u tom trenutku“, ispričao je Lazetić.

Kako je naveo, oni su trenera Vojvodine Nenada Lalatovića (bivšeg trenera Radničkog, prim. aut) od samog dolaska na teren do kraja utakmice vređali. To je bilo takvo vređanje, ponižavanje i maltretiranje da to u životu nisam video. Jedan sportski radnik ne sme tako da se odnosi prema treneru i upravi protivničke ekipe. Ako je imao neki problem, mogao je da se javi lepo nadležnim institucijama, a ne da tako javno ponižava i vređa nekog, ja to ne podržavam“, istakao je Lazetić.

(Tanjug)

