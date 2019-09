Novak Đoković iskreno: Da nisam teniser, bio bih…

Novak Đoković jedan je od najuspešnijih sportista sveta, ali kako bi izgledao njegov život da nije stalno na turnirima i teniskim terenima.

Novinare je zanimalo čime bi se Nole bavio da nije teniser.

– Da ne igram tenis, sigurno bih bio sportista. Ali da nisam sportista, znam samo da bih se bavio umetnošću. Muzikom, slikanjem, poezijom, pisanjem. To me veoma privlači. Volim život obojen bojama i zvucima – objasnio je Đoković.

Na pitanje da li za nečim žali u karijeri, priznao je da nije trebalo da lomi rekete na terenu.

– Trudim se da to ne radim, ali se ipak ponekad dogodi. Pokušam da oprostim sebi, svi smo mi ljudi, pravimo greške. Neko bi rekao da je to igračima neophodno jer vas prodrma, ali ja nisam ljubitelj toga. I svestan sam da to ne šalje pravu poruku mlađim igračima – iskren je Novak.