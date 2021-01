Novak je morao da se povinuje sistemu (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, doputovao je u Australiju i započeo proces dvonedeljnog obaveznog karantina, prihvatajući nametnuti „povlašćeni status“ koji su mu odredili organizatori.

On će na dalekom kontinentu braniti trofej na Australijan openu, a izolaciju će provesti u gradu Adelajd.

Velika bura se podigla oko odluke organizatora da tri najbolja tenisera i tri najbolje teniserke budu smešteni u tom gradu, a ne u Melburnu.

Zbog „povlašćenog statusa“ najboljih reagovali su brojni igrači, ni Novaku se nije svidela ta opcija, ali je morao da je prihvati.

Novak je snimljen na terasi hotelske sobe koja će u naredne dve nedelje njemu biti jedini kontakt sa spoljnim svetom.

Welcome to Adelaide @DjokerNole

Hope you’re enjoying the fresh air down under 🙌🏽🎾

— Kate Lambe

