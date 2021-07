„Novak je veliki šampion, on piše istoriju!“

Mateo Beretini, italijanski teniser, posle poraza od Novaka Đokovića u finalu Vimbldona rekao je da srpski teniser piše istoriju belog sporta.

Đoković, najbolji teniser sveta, osvojio je šesti trofej na Vimbldonu, ukupno 20. Grend slem trofej pobedom nad Beretinijem posle četiri seta.

„Neverovatan je osećaj, ne mogu da podnesem sve to sada… Novak je bio bolji od mene, veliki je šampion. Bravo, Novače! On piše istoriju ovog sporta i zaslužuje sve čestitke“, naveo je Beretini.

On je naveo i da je veoma srećan zbog svog odigranog finala.

„Nadam se da neće biti poslednje. Velika je čast za mene da budem ovde, neverovatan je osećaj, odličan rezultat sam ostvario u prethodne dve sedmice, nisam mogao da tražim više. Možda još malo do pobede“, istakao je Beretini uz osmeh.

Italijan je čestitao i svom timu.

Berrettini: I couldn't ask for more…well, maybe a little bit more. #wimbledon pic.twitter.com/i0Knu2Lm52

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) July 11, 2021