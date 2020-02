Novak održao lekciju celom svetu (video, foto)

Neobična tišina vlada posle osme Đokovićeve titule u Melburnu. Kao da se atmosfera iscrpljujućeg finala prenela na posmatrače, koji su zajedno sa dvojicoma tenisera tokom puna četiri sata prolazili teško shvatljive uspone i padove. Ni na samom terenu nije bilo burnih emocija pobednika, a nisu im doprinele ni reakcije publike, mahom naklonjene poraženom Dominiku Timu. Sve je podsećalo na poslednje finale Vimbldona, u kom je publika više žalila zbog poraza Rodžera Federera nego slavila trijumf Novaka Đokovića.

Individual sport. Team effort. @DjokerNole embraces his team after his 17th Grand Slam triumph. #AusOpen pic.twitter.com/zDqYRONC7J

Kao i u Londonu, pobednik je bio pun hvale za poraženog, rekavši da je protivnik bio bolji, ali mu je nedostajalo samo par poena. A, pitanja novinara su najčešće bila usmerena na događaje van terena: sukobe sa sudijom i publikom, te razloge pada energije i medicinskog prekida. Bez velikih naslova su ostali najuticajniji mediji, jer nisu dobili novog junaka, dok je stari najčešće opisan kao „dosadno dobar”. Ili: „U tenisu ništa novo”.

Osmom titulom u Melburnu, Đoković je popravio sopstveni apsolutni rekord, izjednačio Federerov rekord na Vimbldonu i primakao mu se na tri pehara u ukupnom broju grend slem titula. Da je Tim doneo generaciji devedesetih prvu grend slem titulu brujalo bi to kao istorijski uspeh, a Đokovićeva sedamnaesta se sada doživljava samo kao usputni korak ka brojci 21, koju mnogi navijači žele samo za Rodžera Federera.

Grateful to be here. Grateful to do this. Grateful to live this. Grateful to share this with you. What a journey! See you Sunday! #8thFinal #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/vYb8buWbBY

Činjenica je da je velika trojka odavno prešla sve granice normalne sportske vladavine, kao i da su se globalne brojke njihovih navijača još pre deset godina formirale u redosledu trenutnog broja najvećih titula: Federer 20, Nadal 19, Đoković 17. Samo što su razlike u broju navijača daleko ubedljivije, dok sportski rezultati njihovih idola prete da potpuno izmene ovaj redosled.

Zato se iza medijske tišine posle pobede „trećeg čoveka” u Melburnu kriju vrlo različita osećanja. Dok Zapad tuguje što ne pobeđuje onaj za koga su rezervisani ljubav i reklamni spotovi između setova, dobar deo Istoka – ne samo Srbija i okruženje – oseća divljenje prema gotovo nadljudskom ostvarenju Novaka Đokovića u trenucima kada svi osim njega veruju da mu nema spasa.

Naravno, kod nas su ta osećanja dovedena do krajnosti, od paganskog obožavanja do spremnosti da se idol baci u blato čim prestane da pokazuje znake božanstva. A, to je Đokovićeva specijalnost, da nas trenira i uči čudima. Da pozajmimo reči jednog blogera: „Ja sam već u prvom setu znao da će Nole da pobedi. Već u trećem sam znao sto posto da će da izgubi. Opet sam u petom znao da će da pobedi. Pravi sam Srbin od glave do pete i razmišljam kako vetar duva.”

Huge congratulations 👏👏 What a match. What a comeback. I didn't doubt in you for a second. 💪💪

I can't thank you enough. Privileged to be your fan. ❤️❤️ Love you. 😊 #NoleFam pic.twitter.com/oeSHTst1US

