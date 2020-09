Novak uputio poljubac Rodžerovom navijaču (video)

Novak Đoković uputio je sarkastičan poljubac jednom navijaču na tribini tokom meča sa Mikaelom Imerom.

Najbolji teniser sveta u trećem setu bio je nezadovoljan reakcijom navijača nakon čega ga je „streljao“ pogledom, prenosi portal „B92“.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe

— tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 29, 2020