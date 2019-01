Novaka ŠOKIRALA jedna odluka organizatora (video)

Novaku Đokoviću se nije svidela odluka organizatora da upale svetla na terenu tokom meča trećeg kola „Australijan opena“.

Đokovića je kopkalo dosta stvari tokom meča, a sigurno mu nije bilo prijatno kada je Šapovalov napravio preokret i izborio četvrti set.

TV reasons? Err.. sorry Nole. 😳

.@DjokerNole explains why he was upset at the floodlights during his win over Denis Shapovalov. pic.twitter.com/DXAIB88y9X

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 19, 2019