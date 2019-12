Novakov poraz na startu sezone: Cicipas preokrenuo protiv Đokovića (video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je danas u polufinalu egzibicionog turnira u Abu Dabiju od Grka Stefanosa Cicipasa 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

If the way @StefTsitsipas played today is any indication, we're in for a fun 2020 season from him 🤩

Stef knocks out Novak Djokovic 3-6, 7-6(4), 6-4 to make it to the final.#MWTC pic.twitter.com/yVWDaoenmu

