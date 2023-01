Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Lejkersima

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu ekipu Los Anđeles lejkersa sa 122:109, a srpski igrač Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl učinak u pobedničkom timu.

Denver je od sredine prve četvrtine konstantno bio u vođstvu, a Lejkersi su samo za trenutak u završnici treće četvrtine smanjili razliku na pet poena (76:71).

Domaći tim je potom odličnom igrom u poslednja četiri minuta treće deonice otišao na plus 15 i do kraja bez većih problema došao do treće vezane pobede u NBA ligi.

Denver je do pobede vodio Džamal Marej sa 34 poena, uz sedam skokova, Kentavijus Koldvel-Poup je postigao 16 poena, dok je poen manje dodao Brus Braun, uz sedam skokova.

Jokić je trijumfu svog tima doprineo sa 14 poena, 16 asistencija i 11 skokova, čime je zabeležio 87. tripl-dabl u karijeri.

Lejkersi su bili oslabljeni neigranjem Lebrona Džejmsa i povređenog Entonija Dejvisa, a najefikasniji u timu iz Kalifornije bio je Rasel Vestbruk sa 25 poena, uz po sedam skokova i asistencija.

Tomas Brajant je zabeležio dabl-dabl sa 17 poena i 10 skokova, a Kendrik Nan je upisao 15 poena u poraženom timu koji je prekinuo niz od pet vezanih pobeda.

Denveru je ovo bila 11. uzastopna pobeda na domaćem terenu i najduži niz posle 2018. godine.

Na tabeli Zapadne konferencije Denver zauzima drugo mesto sa 27 pobeda i 13 poraza, a isti učinak ima i ekipa Memfisa na prvom mestu.

Lejkersi su na 12. poziciji sa 19 pobeda i 22 poraza.

Boston je na svom terenu pobedio Čikago sa 107:99, i tako je došao do trećeg vezanog trijumfa.

Veći deo meča Boston je bio u prednosti, a u trećoj četvrtini teren je zbog povrede napustio igrač gostiju Demar Derozan.

Treću deonicu Boston je završio sa 11 poena prednosti (84:73), a Čikago je dva minuta pre kraja uspeo da priđe na samo dva poena razlike (101:99). Domaći tim je potom meč završio sa šest vezanih poena.

Džejson Tejtum je vodio Boston do pobede sa 32 poena, osam skokova i sedam asistencija, Grant Vilijams je upisao 20 poena, uz osam uhvaćenih lopti, a Džejlen Braun je dodao poen manje.

Najbolji učinak u gostujućem timu imao je Zek Lavin sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, crnogorski igrač Nikola Vučević je ostvario dabl-dabl sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Derozan postigao 13 poena.

Boston je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 29 pobeda i 12 poraza, dok Čikago zauzima 10. mesto sa skorom 19/22.

Milvoki je na gostovanju savladao Njujork Nikse sa 111:107, i tako su prekinuli niz od četiri uzastopne pobede tog tima.

Gosti su tokom treće četvrtine gubili sa 70:53, da bi u poslednjoj deonici napravili potpuni preokret i došli do trijumfa.

Janis Adetokunbo je ostvario dabl-dabl učinak u pobedničkom timu sa 22 poena i 10 skokova, a po 17 poena su upisali Bruk Lopes i Džo Ingls. Dabl-dabl je u ekipi Milvokija zabeležio i Pet Konoton sa po 11 poena i skokova.

Džejlen Branson je bio najefikasniji u ekipi Niksa sa 44 poena, Džulijus Rendl je ostvario dabl-dabl sa 25 poena i 16 skokova, dok je Imanuel Kvikli postigao 23 poena.

Milvoki je treći na tabeli Istoka sa 26 pobeda i 14 poraza, dok su Niksi sedmi sa 22 pobede i 19 poraza.

Memfis je na svom terenu bio bolji od San Antonija sa 121:113, i tako je došao do sedme vezane pobede.

Pobedu je na domaćem terenu zabeležila i ekipa Sakramenta koja je savladala Orlando sa 136:111, dok je Nju Orleans na gostovanju pobedio Vašington sa 132:112.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.