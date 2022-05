Obradović: Napravili smo analizu, ekipa spremna da odigra dobar meč

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da su crno-beli analizirali prethodne dve utakmice protiv Budućnosti i da će biti spremni da odigraju dobar treći meč polufinala ABA lige.

„Igramo treću utakmicu. Napravili smo detaljnu analizu svega onoga što se dešavalo u prve dve utakmice, naravno sa posebnim akcentom na ovu poslednju utakmicu u Podgorici koju smo izgubili“, rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra ekipu Budućnosti u odlučujućem, trećem meču polufinala ABA lige.

Crno-beli su pobedili u prvoj utakmici u Beogradu sa 82:66, a potom su izgubili u Podgorici sa 72:71, pa je rezultat 1:1 u polufinalnoj seriji ABA lige.

Obradović je naveo da je u prethodne četiri utakmice ova dva tima, dve u Beogradu i dve u Podgorici, bila „izvanredna atmosfera“ i da je „vladao pravi fer-plej“ i istakao da bi voleo da tako bude i u majstorici „bez obzira što utakmica ima ogroman značaj jer pobednik ide u finale“.

„Pozivam navijače Partizana da dostojanstveno isprate utakmicu, da pomognu našem timu sa dozom onoga što je i do sada krasilo utakmice a to je odnos prema svim ljudima iz Budućnosti. Što se same utakmice tiče, izanalizirali smo i mislim da će ekipa biti spremna da odigra dobar meč“, zaključio je Obradović.

Kapiten košarkaša Partizana Rade Zagorac rekao je da su crno-beli očekivali da će plej-of serija biti izazovna i kvalitetna.

„Sam spisak učesnika plej-ofa je navodio na to. Ranijih godina, uz dužno poštovanje svih ekipa koje su igrale plej-of, nikako nije moglo da dodje do ove četiri ekipe, a to je ove sezone garantovalo dobru, kvalitetnu košarku i dobar taj takmičarski deo“, rekao je Zagorac.

On je dodao da su u plej-ofu „stvari poznate“ i da nema previše vremena za neke promene i prilagodjavanja.

„Uglavnom su to neke finese koje mogu da se isprave kroz nekoliko treninga do sledeće utakmice. Tako je bilo i ovaj put“, naveo je Zagorac.

„Sve u svemu nismo zadovoljni utakmicom u Podgorici i jasno nam je na kojim stvarima je trebalo da radimo, na kojima smo radili i mislim da spremni dočekujemo utakmicu. Verujem da će uz veliku podršku koju priželjkujemo i koju prizivamo sve biti u redu i da ćemo doći do plasmana u finale“, istakao je Zagorac.

Treća utakmica polufinala ABA lige izmedju Partizana i Budućnosti igra se sutra od 21.00 u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Beta)

