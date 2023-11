Olimpija nanela treći poraz Partizanu u ABA ligi

Košarkaši Olimpije iz Ljubljane pobedili su večeras na svom parketu Partizan sa 95:91 (22:27, 29:23, 22:21, 22:20) u osmom kolu regionalne ABA lige.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Jaka Blažič sa 29 poena, dok je Klemen Prepelič dodao 18, a Šon Džons ubacio je jedan manje.

Partizan je predvodio Frenk Kaminski sa 20 poena, dok je Zek Ledej postigao 17.

Partizan je četvrti na tabeli sa pet pobeda i tri poraza, dok je Olimpija je treća s šest trijumfa i dva poraza.

Utakmica pred oko 6.000 gledalaca u dvorani Stožice bila je izuzetno dinamična i uzbudljiva od početka do kraja.

Partizan je u prvoj četvrtini bio bolji rival, postepeno je gradio prednost, pa je posle prvih 10 minuta imao prednost od pet poena razlike.

Cedevita Olimpija je u drugoj deonici zaigrala nešto bolje, organizovanije u napadu, vrlo raspoložen bio je Blažič, koji je predvodio svoju ekipu do preokreta.

Kao i u prvom poluvremenu, drugi deo meča doneo je veliki broj preokreta, viđenja je „rezultatska klackalica“, ekipe su se često smenjivale u vođstvu, pa je tako utakmica ušla u neizvesnu završnicu.

U poslednjih pet minuta meča ekipe su ušle u egalu. Na četiri i po minuta minuta do kraja nesportski faul Zeka Ledeja nad Jakom Blažičem praktično rešio meč, pošto je Olimpija vrlo brzo uspela da dođe do najveće prednosti od šest poena – 93:87.

Partizan na minut do kraja susreta uspeo je da dođe do dva poena zaostatka, ali to je bilo sve što cu crno-beli uspeli da urade.

Meč u Ljubljani obeležila je i povreda Alekse Avramovića, koji je u u prvom poluvremenu posle sudara s Jakom Klobučarem zadobio udarac u nos, pa je znatno ranije morao da završi duel.

(Beta)

