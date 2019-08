Orlovi pregazili Angolu na premijeri Mundobasketa (video)

Košarkaška reprezentacija Srbija pobedila je danas selekciju Angole sa 105:59 (29:20, 21:12, 28:15, 27:12) na otvaranju Svetskog prvenstva u Kini, koje će trajati do 15. septembra.

U premijernom meču na Mundobasketu u Fošanu, košarkasi Srbije demonstrirali su dobru igru, uz odličan procenat šuta za tri poena, ubacivši 13 trojki iz 18 pokušaja.

At halftime @KSSrbije 🇷🇸 leading Angola 🇦🇴 by 18 behind 16 points from @LeaderOfHorde 🔥! @kam6ras doing his best to keep Angola in it with 13. #ANGSRB pic.twitter.com/X5nOZJRyok

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019