O'Saliven: Snuker je postao posao bez emocija, više me nije briga

Sedmostruki svetski šampion Roni O’Saliven rekao je da je snuker postao „posao bez emocija“, posle poraza u drugom kolu Otvorenog prevenstva Severne Irske.

O’Saliven je sinoć u Belfastu izgubio od Dejvida Grejsa sa 3:4, iako je dobro počeo meč i poveo sa 2:0.

„Nemam baš strast i želju (za snukerom). Dajem mu ono što mislim da zaslužuje. Da moram da izabarem ovo da radim, ja ne bih. Više me nije briga“, rekao je O’Saliven za Bi-Bi-Si (BBC) Belfast.

„Ovaj posao nije vredan stresa i muke. Ponekad je poraz prikriveni blagoslov, omogućava mi da radim druge stvari“, dodao je jedan od najboljih snukeraša u istoriji.

O’Saliven je u septembru izgubio u prvom kolu Otvorenog prvenstva Britanije od Švajcarca Aleksa Ursenbahera, a zatim je osvojio Masters u Hong Kongu pobedom protiv Marka Fua.

„Imam pravilo, ne pričam zapravo o mojim mečevima, ostavim ih za stolom, tako je kako je. Ostalima prepuštam da analiziraju i kritikuju dok ja odem na ručak. Ako mogu da odigram jedan dobar turnir godišnje, to će mi odgovarati, da ukinem one osrednje. To je dovoljno, zaista“, naveo je 46-godišnji igrač.

„Pre osam godina sam u mentalnom smislu dao otkaz i samo uzimam ono što mogu od sporta. To je za mene dobra platforma, omogućava mi da radim druge stvari i daje mi slobodu. Što se tiče pobedjivanja ili učvršćivanja mog imena u igri, nema dovoljno dobrih stvari zbog kojih bih mogao da se uzbudjujem. Jednog dana ću se probuditi, biti uzbudjen i odigrati dobar turnir, ali ako to ne bude, više me nije briga. Ubaciću par kugli, biću plaćen, to postaje posao bez emocija“, dodao je O’Saliven.

On radi kao stručni konsultant u Belfastu, mesto na kome se održava turnir opisao je kao sjajno, publiku kao neverovatnu, a turnir kao briljantan.

„Ne bih ni igrao na turniru da ne radim za Jurosport. Ne bih igrao, ne bih uopšte to uradio. Snuker me ne interesuje, turniri me ne interesuju, kalendar me ne interesuje, zanima me samo pravljenje posla od toga. To pravo sam zaradio. Mogu da radim šta želim kada želim i ako više nikada ne pobedim u nijednom meču mislim da sam zaradio pravo da to uradim na moj način“, naveo je aktuelni svetski šampion.

(Beta)

