Otkriven uzrok Novakovog „pada“?

Kriza Novaka Đokovića se nastavlja, samo sa jednim pitanjem – koliko dugo će da traje? U verovatno najlošijem meču u karijeri, Novak je poražen od Japanca Taro Danijela 7:6 (7:3), 4:6, 6:1 u drugom kolu Indijan Velsa gde po proceni stučnjaka srpski teniser nije ni trebalo da igra. Več sredinom prvog seta bilo je jasno da bivši broj 1 ni glavom ni telom nije na terenu. Đoković je to i sam rekao posle duela sa 109. teniserom na planeti koji, takođe, nije odigrao ništa posebno.

Pre samo dve godine, Đoković je bio prvi teniser još od Roda Lejvera koji je uzeo sve četiri grend slem titule i pri tome je izgradio ogromnu prednost na ATP listi. Međutim, onda su došli problemi sa laktom, pauza od šest meseci, zatim neuspešan povratak na Australijan openu i na kraju operacija. Novak se tako našao u situaciji u kojoj su bili mnogi sportisti pre njega – kako zadršati vatru u sebi?

– Odigrao sam samo nekoliko mečeva u prethodnih devet meseci. Normalno je da još ne znam da li sam spreman ili ne, da li ću obnoviti povredu lakta ili ne. Čak i kada vas ništa ne boli, stalno razmišljate o tome šta može da se dogodi. Povreda je nešto sa čime se borim već dve godine i zato mi nije lako da saberem misli – rekao je, između ostalog, deseti nosilac u Indijan Velsu.

– Đokovića koga poznajem je Đoković sa TV-a. On nikada ne promašuje i šalje lopticu gde drugi ne mogu. Očigledno, danas je grešio previše. Međutim, i pored toga, on je Đoković i morate da ga pobedite – rekao je 25-godišnji Danijel, koji je rođen u Njujorku od oca Amerikanca i majke Japanke.

Ako je za utehu, ponovo smo, posle duže vremena, videli emotivnog Novaka koji reaguje na svaku grešku. Poneka psovka, preki pogled, pokušaj da se polomi reket… To je jasan znak da mu je stalo do tenisa. I to je dobro.

S druge strane, u meču sa Danijelom nismo primetili da je imao bilo kakvu pomoć iz svog boksa gde je sedeo Radek Štepanek. Trener početnik je bio nemi posmatrač koji je više gledao kako da se zaštiti od sunca nego da učestvuje u Novakovoj igri. Na Novakovo pitanje “da li je loptica posle Danijelovog servisa bila u autu i da li da traži čelendž”, odgovorio je da je loptica bila dobra. TV snimak je pokazao da je bio aut od deset centimetara. Toliko o pomoći prvog trenera. Đoković je više puta rekao da su Štepanek i on dobri prijatelji i da veruje Čehu. Međutim, posle četiri meseca zajedničkog rada, utisak je da nema napretka. Andre Agasi je trenirao sa Đokovićem po dolasku u Indijan Vels, ali ga poslednjih dana nije bilo uz našeg tenisera.

Šta dalje? Novak je prijavljen za masters u Majamiju koji počinje 21. marta i to je poslednji turnir na tvrdoj podlozi. Posle neuspeha u Indijan Velsu, ttebalo bi da igra 6. maja u Madridu, ali i dalje postoji mogućnost da se pojavi sredinom aprila u Monte Karlu, kako bi bio spreman za Rolan Garos.