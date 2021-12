Otvorena izložba „Umetnost igrača“ u Narodnom pozorištu

BEOGRAD – Izložba „Umetnost igrača“, posvećena velikanu srpskog baleta Miloradu Miškoviću, otvorena je u Foajeu partera Velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu i trajaće do februara 2022. godine.

Autor postavke je nekadašnji solista Baleta Narodnog pozorišta i dugogodišnji Miškovićev saradnik Miloš Dujaković, koji je izjavio Tanjugu da je Mišković uvek bio „svetionik za Srbe koji su odlazili u Pariz“.

„Kao na sve naše velike slikare koji su živeli i radili u Parizu, bili smo ponosni i na Milorada. Za sve naše umetnike je on bio velika figura i divili smo se njegovom uspehu i karijeri. On nam je svima davao ideju i ohrabrenje da čovek može u životu nešto uraditi“, izjavio je Dujaković Tanjugu.

Dujaković navodi da je Mišković uvek bio veoma prijateljski raspoložen i spreman da pomogne svojoj zemlji i narodu, kao i da je na kraju sve njima i ostavio.

„On je svoj arhiv ostavio Arhivu grada Beograda, ostavio je svoju Fondaciju narodu svoje zemlje… On stalno izaziva u nama potrebu da se njemu vraćamo, da razmišljamo o njemu i podsetimo na njega, iako je prošlo 8 godina od njegove smrti“, ističe Dujaković.

Kako kaže, Miškovićev rad nosi u sebi beskrajnu motivaciju i inspiraciju i on se može sagledati sa različitih aspekata.

„Njegova karijera igrača bila je u jednom trenutku epicentar važnih događaja. Ođednom su se oko njega našle sve te poznate ličnosti – Žan Kokto je svoje skice posvetio njemu, Pikaso je došao da skicira njegovu probu, ali i drugi veliki kompozitori, slikari i scenografi učestvovali su u tom njegovom radu“, kaže Dujaković.

Prema njegovim rečima, „biti u epicentru jednog inače umetnički bogatog i nadahnutog perioda i tako dugo ostati u njemu znak je jedne velike karijere i uspeha.“

„Mislim da je posle takve karijere jako srećan otišao sa ovog sveta. Kod njega sam uvek video jedno veliko zadovoljstvo samim sobom i mislim da je pred kraj života bio veoma spokojan“, smatra Dujaković.

V.d. direktora Baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kostjukov naveo je da nikada nije imao prilike da vidi Miškovića kako nastupa, ali da ga je upoznao u kasnijim godinama.

„Mogu reći da je to bio jedan divan gospodin prefinjenog ponašanja, i videlo se da je veliki umetnik. Svaka njegova reč i savet bili su veoma dragoceni“, rekao je Kostjukov.

On je istakao da se Mišković, iako je dolazio iz male zemlje, „u baletu probio zahvaljujući svojoj snazi, želji i ljubavlju prema ovoj prelepoj profesiji“.

„Mnogi ruski baletski plesači nisu postigli ono što on jeste… On je u sebi nosio ogromnu snagu i ideju, ali i estetiku, duh i stil.. Drago mi je da postoje ljudi poput njega. On je jedinstven i ostaviće veliki utisak na mlade generacije, po pitanju baletske estetike koja treba baš ovako da izgleda, ali i međuljudskih odnosa“, ističe Kostjukov.

Ova postavka obuhvata samo mali deo obimne foto-građe jednog od najvećih francuskih fotografa Serža Lidoa, koji je od prvih dana pratio karijeru Milorada Miškovića.

Serija fotografija koju je on posvetio ovom srpskom i svetskom umetniku, a koja se zvala „Umetnost igrača“, realizovana je na početku njegove karijere u Parizu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.