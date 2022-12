Partizan apelovao na sportsko navijanje protiv Crvene zvezde

BEOGRAD – Košarkaški klub Partizan apelovao je na pristalice „crno-belih“ na sportsko navijanje na meču protiv Crvene zvezde u derbiju 12. kola Evrolige.

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće u četvrtak prvi „večiti derbi“ u istoriji Evrolige, a domaćin će biti klub iz Humske.

Mečevi dva kluba prošle sezone u ABA ligi obilovali su incidentima. Prvi „večiti derbi“ ove sezone odigran je 28. novembra u utakmici osmog kola ABA lige, a pristalice „crveno-belih“ su nekoliko puta izazvale prekid, pošto su ubacivali tvrde predmete na teren. Zvezda je tada pobedila Partizan 90:74.

„‘Zašto kada su oni gađali nas… bacali to, to i to, vikali nam to, to i to’. Svako može da pronađe opravdanje zbog kog u četvrtak neće navijati sportski! Ali to ludilo mora jednom da stane! Pokaži da te pokreće ljubav, a ne gnev! Nema revanšizma! Samo za Partizan“, objavio je

KK Partizan na svom Tviter nalogu.

Utakmica će biti odigrana u četvrtak od 20.30 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.