Pićini: Želimo da budemo što bolji kada počne sezona

LJUBLJANA – Fudbaler Crvene zvezde Kristijano Pićini izjavio je da „crveno-beli“ žele da budu što bolji kada počne nova sezona.

Crvena zvezda se nalazi na pripremama u Sloveniji. Šampion Srbije je savladao slovenački Bravo sa 2:1.

„Bila je to dobra utakmica i pravi test za nas. Drugi pripremni meč i smatram da smo bili dobri. Pobedili smo i to je ono što je bitno, čak i kada su prijateljske utakmice. Treniramo izuzetno vredno i naporno, jer smo svesni da je ovo izuzetno važna sezona za nas i za klub. Drugi deo priprema se razlikuje u odnosu na prvi gde je bilo više trčanja. Sada je fokus na taktici i na igranju utakmica. Odgovara nam to, da uhvatimo ritam, osetimo loptu i dobijemo samopouzdanje“, rekao je Pićini.

On je istakao da su jasni ciljevi Crvene zvezde u narednoj sezoni.

„Fokusirani smo na početak Superlige Srbije, a posle toga i na kvalifikacije za Ligu šampiona. Želimo da budemo što bolji kada počne sezona“, dodao je fudbaler Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde će večeras od 19 sati odigrati prijateljski meč protiv ekipe Domžala.

(Tanjug)

