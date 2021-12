„Plakao sam jer sam mali i gojazan“: Nikola Jokić otkrio nepoznate detalje o sebi

Košarkaški kvaliteti Nikole Jokića opšte su poznati, ali malo ljudi zna kakva je on zapravo ličnost.

Upravo to je pokušala da nam približi Maja Maćešić, koja je sa Jokićem obavila razgovor u okviru svog bloga.

Zvezda Denver Nagetsa je u ovom razgovoru otkrila neke manje poznate detalje o sebi, koji se ne tiču nužno sporta ali koje ukazuju na njegovu ličnost.

Aktuelni MVP je na početku razgovora objasnio šta je to što ga pokreće i tera ga da iz dana u dan bude sve bolji.

– Uvek mislim da je protivnik bolji od mene, imam samopouzdanja, ali nemam tu drskost da kažem za sebe da sam najbolji. Mislim da me to nekako goni, želja da se nadmećem sa nekim i da ne mogu da prihvatim da sam bolji nego moram to i da dokažem – počeo je priču Nikola Jokić.

On je istakao da ga slava nije suštinski promenila.

– Ne znam da li sam ostao normalan, ali mislim da nisam ostao isti. Moraš da se promeniš da bi zaštitio sebe od svih faktora koji utiču na tebe, na tvoj i na život tvoje porodice. Sigurno neki ljudi misle za mene da sam arogantan ali ja se suštinski nisam promenio jer i dalje volim iste stvari koje sam voleo oduvek – rekao je MVP najjače košarkaške lige sveta, koji je svestan da slava ne utiče jednako na svakog:

– Nekada to utiče jako loše na čoveka, čovek se promeni, imao sam prilike da vidim primere iz svog okruženja, gde ne samo da su se apetiti povećali, nego ih je taj uspon povukao na dno. Zahvalan sam, jer je za mene porodica oduvek bila podsetnik svih moralnih vrednosti – ističe Jokić.

Šta bi rekao desetogodišnjem Nikoli kada bi imao priliku to da uradi?

– Sigurno bih mu rekao da se igra još više i da uživa, zato što sam tada mislio da je kontrolni ili neki pismeni, najveći problem, a ja bih mu rekao: proći će. Isto bi rekao i Nikola od 35 godina meni sada – rekao je popularni Džoker.

Priznaje da je tokom detinjstva često plakao, ali ne samo zbog pobeda i poraza.

– Kad sam bio mlađi onda sam plakao stalno. Tad sam plakao i što sam mali i što sam gojazniji, tad sam imao više poraza ali možda me je baš to dovelo tu, gde sam sada. Ja mislim da sam pobednik i da sam borac na terenu, bilo je i promašaja za pobedu, dosta puta sam bio i krivac, ali ne bih bio ovde gde jesam da toga nije bilo – ističe Nikola.

Imao je NBA as važnu poruku i za mlađe generacije.

– Uopšte ne treba da misle da treba da budu najbolji. Nekako, to nikad ne znaš. Jako je malo najboljih ljudi na svetu, u bilo kom zanimanju, i mislim da ne trebamo da opterećujemo decu sa time. Ja nisam želeo, a ni sad ne želim da budem najbolji. Mislim da se uspeh ne broji novcem i nagradama nego kvalitetnim ljudima oko sebe, ne opterećujmo decu medaljama. Ako uživaju u tome što rade, mislim da je to već jedan veliki uspeh – rekao je Jokić i za kraj otkrio gde vidi sebe u budućnosti.

– Voleo bih da se vidim na nekom salašu ili vikendici punoj dece i životinja. To bi bila neka moja želja – zaključio je Jokić.

