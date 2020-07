Poznata teniserka provocira: „Veličina nije bitna, zar ne?…“ (foto)

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina trijumfovala je na egzibicionom turniru u Berlinu.

Zbog velikih izmena termina finale turnira je odigrano dva dana nakon planiranog, a trebalo je na programu biti u sredu i to na otvorenom, što nije bilo moguće zbog obilnih padavina.

Size doesn’t matter, is it ?! 😄 🏆good few matches💪🏼!!! more to come… @bett1aces pic.twitter.com/qiKLOCjk9r

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) July 17, 2020