Radonjić: Protiv Panatinaikosa mora maksimalno

BEOGRAD – Spremamo se za duel sa Panatinaikosom sa nadom da ćemo odigrati bolje nego što je to bilo u prethodnom duelu protiv Igokee u Laktašima, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić.

„Uz opterećenja koja su prisutna, izostanke pojedinih igrača, trudićemo se da damo u sredu naš maksimum. Panatinaikos je u više navrata pokazao da ima kapacite da odigra dobro, imaju odlične igrače, fizički potentne. Očekuje nas težak meč, kada bi upoređivao sa Laktašima, ovaj meč ima drugu konotaciju“, rekao je Radonjić za klupski sajt.

Nećemo imati nekoliko igrača, uz Lojda i Noka, Hol nije spreman, Simonović je bolestan, dodao je povratnik na Zvezdinu klupu.

„Zato sa ovih 12 igrača moramo da odigramo maksimalno kako bismo odgovorili svih 40 minuta na fizičku igru Panatinaikosa, stvari koje rade u odbrani i napadu. Ako tako budemo konkurentni do samog kraja, i ukaže nam se prilika da dođemo do pobede, to bi zaista bilo sjajno“, rekao je Radonjić.

Zvezdin košarkaš Ognjen Dobrić ističe da ekipa mora da pruži sve što ima u ovom trenutku.

„Moramo da pronađemo način da odbranimo našu kuću, da iskoristimo prednost domaćeg terena, mada bi to zaista bio domaći teren sa našim navijačima na tribinama. Dakle recept je jednostavan, mnogo energije, želje i koncentracije, jaka odbrana kojom bi mogli da poremetimo njihov ritam i način igre“, rekao je Dobrić.

Utakmica 17. kola Evrolige između Crvene zvezde i Panatinaikosa igra se u sredu od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.