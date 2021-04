Rafin roze ultrakratki i pretesni šorc zaludeo svet (foto)

Rafaela Nadal savladao je u prvom kolu Mastersa u Monte Karlu vrlo lako Bugarina Grigora Dimitrova sa 2:0 u setovima (6:1, 6:1).

Ipak, više od Rafine impresivne igre na šljaci (za pobedu mu je bilo potrebno samo 57 minuta), govorilo se o odevnoj kombinaciji koju je odabrao za nastup na turniru na Azurnoj obali.

Nike needs a Nobel peace prize for these shorts, my man is on fiiiiire pic.twitter.com/qfQL5Rcuuo — Laura (@tennishive) April 14, 2021

Fotografija Španca u ultrakratkom i tesnom šorcu roze boje izazvala je buru na društvenim mrežama.

Rafa u Monte Karlu nosi odeću u čijem je dizajniranju i sam učestvovao, a koja po rečima proizvođača, ima veliku prozračnost i isteže se upravo tamo gde je najneophodnije.

Mnogi su primetili da šorc zaista izgleda vrlo zategnuto preko Nadole zadnjice, koju su posebno komentarisali.

„Treba da dobiju Nobelovu nagradu za ovaj šorc, Rafa gori“, jedan je od komentara na viralnu fotografiju.

Drugi su se složili i požalili se da bi sve dali za takvu zadnjicu, dok je neko šaljivo primetio da Rafa ovog puta neće morati da stalno ponavlja svoj prepoznatljiv tik, jer mu se donji veš potpuno slepio sa pretesnim šorcom.

What’s the link. I want my booty to be perked up like that! — Kalen Allen (@TheKalenAllen) April 15, 2021

Underwear and shorts are merged together in this special edition of Nadal attire. That way he doesn't have to pull out his inners after every shot 😂😂😂😂 — American President (@americanpresid3) April 14, 2021

Tight shorts!😳😳😳 pic.twitter.com/GX5v88cs4u — 🏆 Rafa Nadal & Then There Were Twenty!🏆 (@shmoopie1812) April 14, 2021

